19 января
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Экономика

За неправильное обращение с навозом и подстилками накажут штрафами

Комитет Госдумы РФ одобрил введение штрафов за неправильное обращение с навозом, сообщает РИА Новости.

Коровы на ферме АКХ "Ануйское".
Коровы на ферме АКХ "Ануйское".
Олег Богданов

За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлают штрафовать на суммы от 30 до 450 тыс. рублей.

В перечень «побочки» входят помет животных, подстилка и стоки.

Законодательно

Законопроект «О побочных продуктах животноводства» определяет правовые основы для обеспечения эффективного вовлечения таких продуктов в хозяйственный оборот в сельхозпроизводстве, в том числе как источника повышения плодородия почвы, указывает bfm.ru.

Закон также регулирует сферу обращения с побочными продуктами животноводства. Он вступит в силу с 1 марта.

Ноу-хау

Между тем на топливе из коровьего навоза создали первый в мире трактор. Фермер собирает навоз со стада из 100 коров, помещает его в хранилище биометана. Там газ обрабатывается, сжимается и превращается в топливо, которым и заправляют трактор. Агрегат — прообраз техники, которая поможет в борьбе с изменением климата.

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