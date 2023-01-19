За неправильное обращение с навозом и подстилками накажут штрафами

За несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства предлают штрафовать на суммы от 30 до 450 тыс. рублей.

В перечень «побочки» входят помет животных, подстилка и стоки.

Законодательно

Законопроект «О побочных продуктах животноводства» определяет правовые основы для обеспечения эффективного вовлечения таких продуктов в хозяйственный оборот в сельхозпроизводстве, в том числе как источника повышения плодородия почвы, указывает bfm.ru.

Закон также регулирует сферу обращения с побочными продуктами животноводства. Он вступит в силу с 1 марта.

Ноу-хау

Между тем на топливе из коровьего навоза создали первый в мире трактор. Фермер собирает навоз со стада из 100 коров, помещает его в хранилище биометана. Там газ обрабатывается, сжимается и превращается в топливо, которым и заправляют трактор. Агрегат — прообраз техники, которая поможет в борьбе с изменением климата.