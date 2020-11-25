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Ковидная угроза вынудила алтайские торговые сети обзавестись дежурными бригадами

Из-за высокой заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае местные торговые сети вынуждены создавать так называемые «дежурные бригады», которые по первой необходимости выезжают в магазин, где был зафиксирован хотя бы один случай заражения.

Объекты торговли.
Объекты торговли.
Altapress.ru

С апреля офисные сотрудники торговой сети «Мария-Ра» перешли на удаленную форму работы, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Об этом сообщила руководитель службы маркетинга «Мария-Ра» Леся Колтакова.

«Понимаем, что это тяжело, не всегда оперативно. Но такое решение было принято. Теперь мы учимся работать в новых условиях», — пояснила она.

&quot;Мария-Ра&quot;. Продуктовый магазин.
«Мария-Ра». Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

С розничными магазинами все сложнее — отправить их сотрудников на удаленку невозможно. В торговой сети решили, что если хотя бы один работник заболевает, всех остальных в магазине надо отправлять на самоизоляцию.

Леся Колтакова,
руководитель службы маркетинга «Мария-Ра»:

Мы организовали дежурные бригады, которые могут оперативно выехать на место и заменить персонал, чтобы магазин не закрылся, а продолжал функционировать в стандартном режиме.

По такому же принципу теперь работает и «Новэкс». Мобильные бригады сети формировались в Барнауле и отправлялись по первой необходимости в другие регионы, сообщила начальник директор по маркетингу Лариса Кульгускина.

Новый форфмат магазина &quot;Новэкс&quot;.
Новый форфмат магазина «Новэкс».
Елена Филипчук в facebook.com.

В «Аниксе» тоже отнеслись к сложившейся ситуацией со всей серьезностью.

Юрий Никитин,
генеральный директор ТД «Аникс»:

Нынешняя ситуация с коронавирусом пересмотрела наше отношение к коллективам магазинов, которые сейчас на передней линии фронта. У них больше опасности заразиться. Их вклад в общее дело сейчас особо важен.

Ранее алтайские ритейлеры заявляли о том, что в пандемию коронавируса резко изменился потребительский спрос. Некоторые товары неожиданно стали более востребованными, другие, наоборот, оказались меньше нужны.

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