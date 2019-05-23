Зачем голландская компания проводит аудит «Иткульского спиртзавода»

Международный холдинг Marussia Beverages проводит аудит «Иткульского спиртзавода». После его окончание руководство голландской компании вероятно примет решение о выкупе предприятия. Как стало известно altapress.ru, этот и другие варианты спасения «Иткуля» 22 мая обсуждали на специальном совещании в правительстве края.

Представители Marussia Beverages побывали на заводе за последнее время дважды — в конце апреля и буквально на днях. Последний раз группа из пяти экспертов осмотрела предприятие, запросила паспорта оборудования.

Как сообщил altapress.ru источник, близкий к происходящему, сумма претензий к предприятию со стороны кредиторов составляет около 1 млрд рублей, еще 1,5 млрд необходимо на то, чтобы пополнить «оборотку» и запустить завод на полную производственную мощность.

В какую сумму оценивают предприятие его собственники, доподлинно не известно. В этой связи план спасения «Иткульского спиртзавода» через выкуп его акций краевым бюджетом маловероятен, считают эксперты.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Серьезного интереса со стороны местных инвесторов не наблюдается.

Ранее Вадим Смагин, гендиректор компании «Бочкари», подтверждал, что предложение о выкупе предприятия ему поступало, но варианты подобного инвестирования он на данный момент не рассматривает.

«Выкуп завода холдингом Marussia Beverages вероятен, — сообщил источник altapress.ru. — Международная компания имеет финансовые ресурсы для запуска производства и разветвленную сеть реализации алкогольной продукции».

Что сейчас происходит на заводе?

На днях стало известно, что по поручению из Москвы приостановлена первая волна увольнений, которая должна была коснуться 93 человек. Их планировалось уволить 20 мая. Теперь они будут числиться на предприятии еще как минимум месяц.

«Иткульский спиртзавод». Олег Богданов

С чем это связано, на заводе точно не знают.

Относительно второй волны сокращений, которая касалась 53 человек, также пока ничего не известно.

Предприятие полностью остановлено, на работу люди не выходят. 2\3 от оклада они получают через службу судебных приставов.