Зачем нам знать про урожай в Аргентине. Валерий Гачман об аграриях Сибири, ценах на зерно и мировых тенденциях

С 1 по 3 марта на Алтае прошла XVI Зимняя зерновая конференция в Белокурихе. В ней приняли участие более 200 специалистов из России и Казахстана. Среди организаторов конференции — Союз зернопереработчиков Алтая. Президент Союза, директор компании «Грана» Валерий Гачман рассказал об актуальных темах конференции и составе экспертов.

Спикеры мирового уровня

— Валерий Владимирович , прошла XVI Зимняя зерновая конференция. Чем она примечательна?

— Конференция задумывалась таким образом, чтобы всегда отвечать на актуальные вопросы, которые волнует аграриев. Поэтому всегда на повестке: текущей аграрный год, новые обстоятельства, вызовы, условия, предварительные прогнозы предстоящего сезона.

Главное достоинство нашей конференции — это состав экспертов мирового уровня, ведущих аналитиков зернового рынка, которые с нами уже на протяжении 16 лет, с момента создания Зимней зерновой конференции. Прежде всего, это Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры агарного рынка, Владимир Петриченко, директор аналитического агентства «ПроЗерно».

Замечу, в России очень мало мероприятий, где Дмитрий Рылько и Владимир Петриченко выступали бы на одной площадке. У наших участников есть возможность услышать их мнения по одним темам, но с разного ракурса.

Я неоднократно говорил о том, что рассматривать аграрный рынок Алтая и Сибири сегодня невозможно без понимания происходящих процессов на аграрном рынке России и мира, причем очень важно видеть полноценную экономическую картину.

Именно поэтому постоянным экспертом Зимней зерновой конференции является Андрей Клепач — один из ведущих экономистов Российской Федерации, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ РФ.

Мы также приглашаем спикеров, которые с разных сторон анализируют макроэкономические процессы в стране. В этом году с докладами выступили известные экономисты и политологи — Евгений Гавриленко, главный редактор «Экономического журнала ВШЭ» и Андрей Безруков, советник президента компании «Роснефть», член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

Актуальность конференции ежегодно подкрепляется чуткой реакцией экспертов на текущие события в мире, в стране, в экономике и на аграрном рынке.

Валерий Гачман ( слева , Союза зернопереработчиков Алтая) и Владимир Петриченко ( «ПроЗерно»). Архив ЗЗК.

Крупный игрок

— Без экономики нет сельского хозяйства?

— Я хорошо помню, как на первых конференциях в нулевых годах участники нам с сарказмом говорили: «Зачем нам слушать про урожай в Аргентине?» или «Для чего нам знать цену на зерно в Новороссийске, вы скажите нам цены по Сибири!». Но сегодня уже все понимают, что невозможно анализировать и что-то планировать в Алтайском крае не зная того, что проходит на рынке зерна в России и в мире.

Уже несколько лет Россия — крупный игрок на международном рынке зерна. Мы первые в мире по экспорту пшеницы (40−50 млн. тонн), поэтому любая аналитика, а тем более прогнозы, невозможны без понимания мировых тенденций.

Россия сегодня экспортирует 40−50% производимого зерна. Процент экспорта российской пшеницы от объемов произведенной в России еще больше. При таком объеме экспорта цена определяется не внутренним рынком, а внешним.

Да, мы проводим конференцию на Алтае и в первую очередь для алтайских аграриев и всех участников зернового рынка: зернопереработчиков, животноводов, трейдеров, экспортеров. Но мы нацелены дать участником полную картину не только по Алтаю и Сибири, но и по России и всему миру.

Хлеб. Зерно. Pixabay.com

Анализ сезона и качество зерна

— Расскажите о главных темах конференции?

— Если кратко, то главная тема — это аграрный сезон, его проблемы, возможности и вызовы. Но все эти темы мы постарались осветить в привязке к экономическим процессам, происходящим в мире и в России.

Структура конференции неизменная на протяжении многих лет. Она состоит из четырех сессий.

Первая сессия «Макроэкономика и государственная поддержка агропродовольственного сектора»: здесь обсудили результаты аграрного сезона и ключевые направления развития экономики РФ.

Алтайский край — крупнейший сельскохозяйственный регион Сибири, поэтому каждый год мы открываем конференцию с доклада заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова «Итоги аграрного года в Алтайском крае».

Вторая сессия: это итоги года, где Дмитрий Рылько и Владимир Петриченко поделились анализом текущего аграрного сезона 2022−2023 и показали конъюнктуру рынка зерна в мире и РФ.

Одной из тем сессии стали тенденции развития сельского хозяйства в Алтайском крае и СФО. Этому был посвящен доклад председателя правления «АгроСоюза» Александра Чеботаева.

Поле. Зерно. Pixabay.com

Также во второй сессии мы всегда с интересом слушаем выступление директора Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Марии Шостак, которая дает сравнительный анализ качественных характеристик выращенного зерна в текущем и за последние годы в Алтайском крае и других регионах РФ.

Также она представила развернутый анализ по видам экспортируемого зерна, масличных и продуктов их переработки в разрезе областей Сибирского Федерального округа и по всему «вееру» стран-импортеров. Это позволяет аграриям планировать свой бизнес и экспорт.

Очень интересно в этот раз сформировалась сессия № 3. В первую очередь она была посвящена перспективам развития внутренних и внешних рынков сбыта.

Постоянным спикером конференции выступает председатель совета учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Евгений Ган, который приготовил доклад о рынке зерна и муки Казахстана и стран Средней Азии.

Тема взаимодействия с Казахстаном — в центре внимания. И в этом году мы пригласили еще одного эксперта — Евгения Карабанова, представителя Зернового Союза Казахстана.

Зерно. Урожай. СС0

Яркой звездой на нашей сессия является Алексей Маслов, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Он рассказал о динамике и тенденциях изменений, происходящих на агропродовольственных рынка Китая и Юго-Восточной Азии.

Также на третьей сессии мы уже традиционно отдельное внимание уделили масличному рынку. С докладами на тему масличных выступили Владимир Петриченко и директор по качеству управляющей компании «Содружество» Виталий Смирнов.

Завершающая сессия дала прогнозы развития рынка зерна в России и в мире. Своим виденьем поделились Рылько и Петриченко: презентовали прогнозы на урожай сезона 2023−2024.

По историческому принципу

— Зерновые темы сейчас не сходят с новостных лент. Россия вновь ввела квоту на экспорт зерна. Как это отразится на российском рынке?

— Введение квот и пошлин, либо других регулирующих мер независимо от их эффективности всегда являются ограничивающим фактором, так как вызывают опасения у участников рынка.

На первый взгляд, кажется, что проблемы нет. Объем вводимой квоты для разрешающего экспорта зерна соответствует объему потенциала экспорта. Но нужно понимать, что серьезное давление оказывает форма введения этой квоты, так называемое распределение квоты по историческому принципу.

Зерно. Анна Зайкова

Те есть, грубо говоря, кто больше экспортировал с 1 декабря 2021 по 1 декабря 2022 года, тот и получит больше возможностей для экспорта в этом сезоне. Но, во-первых, учитывая огромный урожай, нам нужно экспортировать намного больше, чем в прошлом году. А, во-вторых, распределение квоты по историческому принципу крайне негативно скажется именно на Сибири и Урале, то есть на тех регионах, где с опозданием от других (по объективным климатическим условиям) проводят уборочную кампанию и начинают торговать зерном.

Рекорды и проблемы

— Вы уже затронули тему большого урожая. Правда , что урожай «бьет» по сельхозпроизводителям?

— Мы впервые в истории производим более 155 млн тонн зерна и более 104 млн тонн пшеницы.

Есть и рекорды по ряду других культур. Например, по производству ячменя, которого вырастили на 30% больше чем в прошлом году. У нас второй по величине в истории России урожай гречихи, который уступает только 2017 году, но превосходит прошлогодний на 35%.

Рекордный урожай привел к снижению цены, и это крайне негативно для крестьян: прибыльность резко сократилась. Если пшеница в стране в сезоне 2021−2022 стоила около 19 тыс. рублей за тонну и выше, то в текущем сезоне составляет 12−13 тыс. рублей.

Наталья Иванова.