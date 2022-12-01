1 декабря
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Экономика

Заканчивается срок для своевременной уплаты имущественных налогов у жителей Алтайского края

УФНС России по Алтайскому краю напоминает жителям региона о сроках уплаты имущественных налогов за 2021 год.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

До 1 декабря необходимо уплатить налоги на землю, имущество и транспорт. Если этого не сделать, то уже со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Как уплатить налоги

Заплатить налоги можно:

  • в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России,
  • в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,
  • в банкомате,
  • в отделении Сбербанка,
  • на почте, с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»),
  • с помощью мобильных приложений российских банков.
  • в МФЦ.

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