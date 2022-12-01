Заканчивается срок для своевременной уплаты имущественных налогов у жителей Алтайского края

УФНС России по Алтайскому краю напоминает жителям региона о сроках уплаты имущественных налогов за 2021 год.

До 1 декабря необходимо уплатить налоги на землю, имущество и транспорт. Если этого не сделать, то уже со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Как уплатить налоги

Заплатить налоги можно: