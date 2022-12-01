Заканчивается срок для своевременной уплаты имущественных налогов у жителей Алтайского края

До 1 декабря необходимо уплатить налоги на землю, имущество и транспорт. Если этого не сделать, то уже со 2 декабря задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.
Как уплатить налоги
Заплатить налоги можно:
- в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России,
- в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,
- в банкомате,
- в отделении Сбербанка,
- на почте, с помощью Единого налогового платежа (через сервис «Уплата налогов и пошлин»),
- с помощью мобильных приложений российских банков.
- в МФЦ.
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