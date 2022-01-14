Закон об онлайн торговле алкоголем могут принять уже весной

Он сообщил, что есть «тонкие моменты» с задействованием других товарных витрин, помимо маркетплейса «Почты России».
«Чтобы этот пилотный проект был успешным, чтобы были не сотни тысяч, а миллионы заказов, нужна аудитория. И нам нужно идти на те цифровые ресурсы, где она есть», — говорит Акимов.
В то же время нельзя допустить утрату контроля за идентификацией получателя, его возрастом и тем, что это российская продукция. Предварительно, по этому поводу уже есть договоренности и с технической точки зрения все готово.
«Несмотря на законодательные ограничения в сети интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — считают в Минпромторге.