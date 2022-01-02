Академик опроверг миф о пользе красного вина

«Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино», — сказал Бокерия.

Он добавил, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

Например, на грузинских застольях тамада вынужден выпивать несколько литров вина, но при этом пьет только белое.

«Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма», — объяснил академик.

А ранее британские ученые доказывали, что красное вино — полезный для здоровья продукт, если употреблять его в умеренных дозах.