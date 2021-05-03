Закрытие бизнесов, безработица: экс-министр перечислил последствия борьбы с «серыми зарплатами»

Совфеду следовало бы задуматься о причинах, которые толкают предпринимателей выплачивать работникам «серые зарплаты», уверен экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что Совет Федерации подготовит предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам зарплаты «в конверте».

Объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30−40% россиян получают серую зарплату (поданным сенаторов).

Коррупционный и прочие налоги

Кроме официальной налоговой нагрузки на бизнесе лежит гигантский «коррупционный налог», пояснил Нечаев «Собеседнику».

«Далее, прямые налоги — это 43% налоговой нагрузки. Добавьте сюда НДС, акцизы. Без учета прямого налога на прибыль налоговая нагрузка превышает 50 копеек на рубль зарплаты», — напомнил эксперт.

Локдаун

Кроме того, он обратил внимание, что после локдауна бизнес оказался в очень тяжелом положении, поскольку от государства должной поддержки не было.

«Налоги непосильны для бизнеса, а Совфед такого рода акциями хочет, видимо, силой принудить бизнес их выплачивать», — заметил Андрей Ничаев.

Он предположил, что при сохранении налоговой нагрузки и усилении репрессий за выплату «серых зарплат» «слабонервные» компании могут сразу закрыться или начать сокращать штат, пишет «Росбалт».

Прогноз

В случае активной реализации предложений Совфеда неизбежно снижение доходов населения. Нечаев не исключает и роста безработицы.

Опрос

Ранее более 30% россиян согласились работать за «черную» зарплату. Год назад получать черную зарплату хотели 46% опрошенных. Больше всего же согласных получать «серую» зарплату было в посткризисный 2009 год (60%).

Между тем Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга зарплат среди провинциальных городов — 74 место из 81. Это самый низкий показатель среди других сибирских регионов.