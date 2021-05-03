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Экономика

Закрытие бизнесов, безработица: экс-министр перечислил последствия борьбы с «серыми зарплатами»

Совфеду следовало бы задуматься о причинах, которые толкают предпринимателей выплачивать работникам «серые зарплаты», уверен экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Ранее стало известно, что Совет Федерации подготовит предложения по усилению ответственности для работодателей за выплату работникам зарплаты «в конверте».

Объем фонда неофициальных заработных плат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, примерно 30−40% россиян получают серую зарплату (поданным сенаторов).

Коррупционный и прочие налоги

Кроме официальной налоговой нагрузки на бизнесе лежит гигантский «коррупционный налог», пояснил Нечаев «Собеседнику».

«Далее, прямые налоги — это 43% налоговой нагрузки. Добавьте сюда НДС, акцизы. Без учета прямого налога на прибыль налоговая нагрузка превышает 50 копеек на рубль зарплаты», — напомнил эксперт.

Локдаун

Кроме того, он обратил внимание, что после локдауна бизнес оказался в очень тяжелом положении, поскольку от государства должной поддержки не было.

«Налоги непосильны для бизнеса, а Совфед такого рода акциями хочет, видимо, силой принудить бизнес их выплачивать», — заметил Андрей Ничаев.

Он предположил, что при сохранении налоговой нагрузки и усилении репрессий за выплату «серых зарплат» «слабонервные» компании могут сразу закрыться или начать сокращать штат, пишет «Росбалт».

Прогноз

В случае активной реализации предложений Совфеда неизбежно снижение доходов населения. Нечаев не исключает и роста безработицы.

Опрос

Ранее более 30% россиян согласились работать за «черную» зарплату. Год назад получать черную зарплату хотели 46% опрошенных. Больше всего же согласных получать «серую» зарплату было в посткризисный 2009 год (60%).

Между тем Алтайский край попал в последнюю десятку рейтинга зарплат среди провинциальных городов — 74 место из 81. Это самый низкий показатель среди других сибирских регионов.

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