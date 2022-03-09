Запасной вариант. Какую валюту покупать, если SWIFT полностью запретят

Нет. Как отметил Верников, пока накопленные доллары лучше не продавать.
По словам Андрея Верникова, валюты стран с сырьевой экономикой больше подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро — надежнее. Об этом, считает эксперт, можно уверенно сказать, если отложить в сторону геополитику.
Пока, заметил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения, доллары в России не запрещены. Но при жестком сценарии (полном запрете платежей SWIFT и эмбарго, или аресте, на поставку нефти из страны) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара.
Тогда свободного валютного рынка не будет.
Ранее стало известно, что от SWIFT отключили семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, «ВЭБ.РФ» и Новикомбанк.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — также сообщили на официальном сайте законов Евросоюза.
Если SWIFT полностью запретят в России, Верников советует покупать юань.
«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.