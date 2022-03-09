Запасной вариант. Какую валюту покупать, если SWIFT полностью запретят

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Какую валюту покупать , если Россию полностью отключат от SWIFT?

Если SWIFT полностью запретят в России, Верников советует покупать юань.

Юань. открытые источники в интернете

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.