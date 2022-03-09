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Экономика

Запасной вариант. Какую валюту покупать, если SWIFT полностью запретят

Какую валюту покупать в случае полного запрета SWIFT и следует ли торопиться с продажей долларов, разъяснил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Доллары.
Доллары.
Ervins Strauhmanis, CC BY 2.0, part from original.
1
Доллары пора продавать уже сейчас?

Нет. Как отметил Верников, пока накопленные доллары лучше не продавать.

2
Почему доллары не надо продавать?

По словам Андрея Верникова, валюты стран с сырьевой экономикой больше подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро — надежнее. Об этом, считает эксперт, можно уверенно сказать, если отложить в сторону геополитику.

Доллары.
Доллары.
CC BY 2.0, part from original
3
Какой минус есть у доллара?

Пока, заметил руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения, доллары в России не запрещены. Но при жестком сценарии (полном запрете платежей SWIFT и эмбарго, или аресте, на поставку нефти из страны) финансовые власти могут установить фиксированный курс доллара.
Тогда свободного валютного рынка не будет.

4
Сколько банков России отключили от SWIFT?

Ранее стало известно, что от SWIFT отключили семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, «ВЭБ.РФ» и Новикомбанк.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — также сообщили на официальном сайте законов Евросоюза.

5
Какую валюту покупать, если Россию полностью отключат от SWIFT?

Если SWIFT полностью запретят в России, Верников советует покупать юань.

Юань.
Юань.
открытые источники в интернете

«Будет черный рынок наличного доллара, но покупка и продажа долларов на нем будет вне правового поля. Жесткий сценарий маловероятен, но его надо иметь в голове. Если у инвестора есть привычка часть сбережений хранить в валюте, то сейчас лучше покупать юань», — сказал аналитик.

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