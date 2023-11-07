Запретные россыпи. Фирма по добыче золота проиграла суд с алтайским министерством

Суд между новосибирской фирмой «Артель Солнечная» и минприроды Алтайского края выиграло ведомство. Фирма пыталась обязать чиновников выдать ей положительную экспертизу проекта освоения лесов - это нужно, чтобы начать добывать золото в Солонешенском районе. Суд отказал, несмотря на то что у фирмы есть лицензия на добычу и договоры аренды леса и водопользования реки. В ходе разбирательства золотодобытчик заявил, что ведомство нарушает его права в сфере предпринимательства. Но судей убедили аргументы противоположной стороны.

С чего все началось

«Золотую» лицензию «Артель Солнечная» переоформила на себя от своего скандально известного соучредителя – фирмы «Ануй» (у нее 50% «артели»). Той, что суд запретил в 2019 году добывать золото из-за разрушения мест обитания растений из Красной Книги.

После запрета на работу одному юрлицу («Ануй») в Новосибирске зарегистрировали новое («Артель Солнечная»).

В 2021-м появились сообщения в СМИ, что «Артель Солнечная» стягивает в Солонешенский район технику, и что местные активисты начали собирать подписи против ее работы. Поддержал активистов алтайский «Общероссийский народный фронт».

Добыча золота в Солонешенском районе. Скриншот видео ГТРК Алтай

Между тем, в апреле 2022 года минприроды края все же заключило с фирмой договоры аренды двух лесных участков (47 и 21 га) и плюс - договор водопользования 12 км реки Солонешная, зарегистрированный в водном госреестре.

Директор фирмы Сергей Матвеев пообещал, что краснокнижные растения не пропадут - их выкопают и пересадят в другое место. Но добыча золота так и не началась.

Фирма получила отрицательные заключения госэкспертизы на проекты освоения лесов, а минприроды Алтайского края их утвердило своими приказами. Эти приказы и попытались оспорить золотодобытчики в арбитражном суде.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Какова позиция предпринимателей

Интересы золотодобытчиков на суде представлял не только юрист, но и руководитель фирмы Сергей Матвеев (в Новосибирске он еще и глава областной федерации джиу-джитсу). Позиция их строилась на трех «китах».

Во-первых, у фирмы есть законные основания добывать золото в районе (лицензия, договоры аренды и водопользования). Стало быть, министерство, утвердив отрицательную экспертизу, нарушило ее права пользователя недр на предпринимательскую деятельность.

Во-вторых, будущие объекты - карьер, дамба, производственная площадка, водоотводной канал, дорога и отвал - расположатся не там, где растет кандык сибирский и рябчик шахматный, как утверждают экологи.

В-третьих, территорию обследовал представитель «Кузбасского ботсада» - по контракту с фирмой «Артель Солнечная». И он получил совсем другие сведения о количестве растений и местах их произрастания.

Кандык сибирский. Алтайский биосферный заповедник/Александр Лотов

«Выявленные места обитания популяции сотрудниками Кузбасского ботанического сада, разительно отличаются по объему (в меньшую сторону), и месторасположению, чем те, которые указаны в отчете «Алтайприроды» от 2021 года», - заявил представитель фирмы.

О чем говорило экологическое ведомство

А вот главным "козырем" минприроды стало то, что по федеральному закону места произрастания краснокнижных растений надо сохранять.

Между тем, гидрологический режим р. Солонешная из-за добычи золота неизбежно изменится, среда обитания рябчика и кандыка ухудшится. Общий объем работ по добыче золота приведет к угрозе исчезновения или фактическому исчезновению растений.

Рябчик шахматный. altaipriroda.ru

Поэтому-то комиссия и единогласно вынесла отрицательное заключение экспертизы проектов освоения лесов на участках, арендованных фирмой.

Ведомство напомнило о решении суда по делу фирмы «Ануй»: «Добыча россыпного золота на данной территории запрещена судебным решением". А изменения наименования юрлица и номера лицензии на положение дел по существу не влияют .

Какие еще аргументы звучали

На процесс позвали свидетелей-биологов с разных сторон, но научный диспут завершился не в пользу бизнеса.

Профессор Андрей Куприянов из «Кузбасского ботсада» (выполнявшего работу по договору с золотодобытчиками) для начала объяснил, по какой методике вел подсчет растений: «путем установления ценопопуляций». Эту методику в научном сообществе рекомендуют.

Кроме того, он посоветовал предпринимателям изъять из естественной среды краснокнижные растения и сохранить их в условиях ботсада. Причем пересадкой к себе растений уже даже занялся Южно-Сибирский ботсад АлтГУ.

Кандык сибирский. Алтайский биосферный заповедник/Александр Лотов

Но биологи со стороны минприроды все же усмотрели у профессора ошибки.

Они полагали, что он неверно определил границы части участков. Со своей стороны, госучреждение «Алтайприрода» в 2021 году обследовало как раз те участки, которые переданы золотодобытчикам - кадастровые номера совпадают.

И да, там растет и кандык сибирский, и рябчик шахматный - и в большом количестве. А эти растения очень уязвимы, для них губительна добыча золота, повреждение почвы тяжелой техникой, смена гидрологического режима, осушение.

Что и подтвердило изучение территории, на которой уже потрудился «Ануй». Краснокнижные растения там полностью отсутствовали, сказал Максим Чернышов из «Алтайприроды».

Место, где добывала золото фирма "Ануй". Фото от 1 мая 2023 года. ОНФ.

Что касается возможной пересадки растений, то она законодательством не предусмотрена "как мера для проведения добычных работ", объяснил Алексей Грибков, специалист Тигирекского заповедника.

Буквально на последнем этапе, меньше чем за месяц до вынесения решения, в дело вступила прокуратура Алтайского края - она поддержала позицию минприроды.

Что решил суд

Ключевым аргументом для суда стало то, что законы РФ запрещают деятельность, из-за которой сокращается численность краснокнижных растений и которая оказывает (или может оказать) негативное воздействие на окружающую среду.

В итоге судья Виктория Синцова не стала отменять приказы минприроды.

Иначе говоря, сейчас новосибирская фирма не имеет права заниматься добычей золота в Солонешенском районе, несмотря на наличие лицензии, которая ей это право дает.

Решение суда вынесено 16 октября и еще не обжаловано. Посмотрим, устоится