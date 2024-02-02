2 февраля
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Экономика

Засиженное яйцо — всегда болтун: о загадочной судьбе импортных "кокушек" рассказали россиянам

Импортные яйца вполне возможно не добрались до прилавков российских торговых сетей, пишут «Известия».

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Эксперты пищевого сегмента рассказали, что зарубежные яйца куриц направили в переработку. Для кондитерской промышленности.

Дело в том, что торговым сетям убыточно подписывать долгосрочные контракты с поставщиками из-за рубежа. Поэтому импортные яйца не попадают в РФ, указывает Газета.Ru.

Фактические импортные поставки не отразились на стабилизации цен яиц в стране.

Ранее стали известны особенности "гигантских" турецких яиц.

На вкус

Вкусовые характеристики турецких яиц идентичны российским. Дело в том, что турецкие курицы потребляют российский корм — фураж и жмых.

Цвет

Но визуально у турецких яиц есть некоторые отличия от российских. Так, желтки у "турчанок" более яркие. И это напрямую связано с питанием несушек. Турецкие употребляют больше травы и овощей.

Внутренний рынок

Удержать цены и удовлетворить спрос на продукцию получилось за счет внутреннего рынка. Также торговые сети смогли заключили контракты напрямую с производителями и на долгий срок.

Ранее сообщалось, что в магазинах появятся искусственные яйца: как их отличить от натуральных.

Отличие от натур-продукта

Внешне искусственные яйца — более гладкие и круглые. Если разбить их, «белок» и «желток» превратятся в однородную массу.

Оболочка искусственного яйца будет гореть при поджигании. Однако лучше всего определить подделку во время приготовления — искусственные яйца имеют химический запах и «резиновый» вкус.

После варки «желток» не синеет по краям, он остается пластичным в холодильнике, а «белок» пожелтеет и развалится.

Эксперты пока умалчивают о достоверности информации. Тем не менее, вполне возможно, что это не раздутый слух на фоне подорожания яиц в России.

Лучшее тому подтверждение — искусственные, имитированные, красная и черная икра.

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