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Экономика

Завод построили на Алтае для ремонта проблемной трассы А-321, которая лишь на 20% соответствует нормам

В Алтайском крае для восстановления трассы А-321, недавно получившей федеральный статус, возвели новый асфальтобетонный завод, сообщает региональный минтранс.

Асфальтобетонный завод. Алтайский край.
Асфальтобетонный завод. Алтайский край.
mintrans22.ru.

С сентября 2020 года трасса А-321 перешла в федеральную собственность, и теперь финансирование работ по ремонту и содержанию проводят в полном объеме.

Протяженность дороги Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан составляет 389 км. При этом, по данным диагностики, нормативным требованиям соответствует лишь около 20%.

Накануне капремонт стартовал еще на одном участке автодороги в районе села Буканское — на отрезке со 158-го по 167-й км.

«Предстоит полностью восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики. Помимо этого, дорожники повысят безопасность. Для этого спрямят радиус поворота, который сейчас не соответствует нормативам, а на перекрестке с региональной дорогой организуют круговое движение: сейчас там высока вероятность ДТП из-за несоблюдения очередности при выезде на федеральную трассу. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Еще на ряде объектов работы начались в мае и завершатся до конца этого года», — рассказали в минтрансе.

Строительство дорог.
Строительство дорог.
пресс-служба упрдор «Алтай»

«Осенью введут в строй обновленный восьмикилометровый обход Павловска, чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой. Основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят барьерное ограждение и нанесут разметку из долговечного термопластика», — отметили в министерстве.

Чтобы сократить сроки восстановления трассы А-321 и повысить качество, в Мамонтовском районе построили два завода — по изготовлению цементо- и асфальтобетона.

Асфальтобетонный завод, производительностью 160 тонн в час, рассчитан на изготовление всех применяемых в стране асфальтобетонных смесей.

Ранее сообщали, что на одном из участков федеральной трассы А-321 экспериментально применят инновационную технологию.

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