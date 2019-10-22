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Здание и участок обанкротившегося «Гратиса» в Барнауле купил бизнесмен из таджикской диаспоры

Расположенный в Барнауле имущественный комплекс торгового дома «Гратис», признанного банкротом, купила на торгах фирма, принадлежащая соучредителю общественной организации «Таджикская диаспора». Здания, участки, оборудование и другое имущество фирма приобрела по стартовой цене, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим ТД «Гратис».

Торговый дом "Гратис".
Торговый дом "Гратис".
alatpress.ru

«Сибирь» купила «Гратис»

Имущественный комплекс торгового дома «Гратис» расположен в Индустриальном районе на ул. Сельскохозяйственная, 1 (в границах улиц Сельскохозяйственная — Автотранспортная-Бабуркина-Заринская).

Его выставили на торги за 32,9 млн рублей. В лот входили главное здание ТД «Гратис», участок в 13,6 тыс. кв. метров, склады, тепловой пункт, производственная площадка, многочисленное оборудование, мебель и многие другие мелкие объекты — ворота, забор и т. п.

На торгах его приобрела барнаульская фирма «Сибирь» по стартовой цене — за 32,9 млн рублей. Сведения о заключении с фирмой договора купли-продажи опубликованы конкурсным управляющим ТД «Гратис» 16 октября.

Что известно о фирме «Сибирь»

Известно, что фирма «Сибирь» зарегистрирована в 2016 году в Барнауле на ул. Челюскинцев, 109. Ее учредитель и директор — Рамзулло Хусаидов.

Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля фруктами и овощами. Сервис Картотека.ру указывает доход фирмы только за 2017 год: 6,3 млн рублей. Среднесписочная численность персонала — один человек.

Согласно сведениям Картотека.ру, Рамзулло Хусаидов — соучредитель алтайской краевой общественной организации «Таджикская диаспора».

Реклама ТД &quot;Гратис&quot;.
Реклама ТД «Гратис».
vk.com/tdgratis

Что случилось с «Гратисом»

Собственное здание с торговыми и складскими помещениями на ул. Сельскохозяйственная, 1 оптово-розничная компания ТД «Гратис» купил в 2008 году. К тому времени компания уже больше 10 лет успешно развивалась, поставляла товары для дома, строительства, ремонта и сада в регионы Западной Сибири и Казахстан.

В 2009 году компания открыла кафе «Горница» и швейную фабрику «Моё» (производство постельного белья, спецодежды, парников), сообщает еще живой сайт ТД «Гратис».

Компания активно рекламировала свои товары до весны 2018 года. Однако именно в 2018 году ее учредители приняли решение о добровольной ликвидации, указано в картотеке арбитража. В дальнейшем барнаульская фирма «Мираж» подала в суд заявление о ее банкротстве.

По состоянию на ноябрь 2018 года ТД «Гратис» был должен кредиторам более 347 млн рублей, в том числе банку «УралСиб» 85 млн, «Ак Барс» — 30,5 млн, «Банку Финсервис» — 25,4 млн, поставщикам — 65,8 млн.

Банкротом компания признана в конце 2018 года, примерно в это же время личными банкротами суд признал и ее соучредителей — Александра и Елену Ковылиных.

Александр Ковылин.
Александр Ковылин.
Скан фильма о ТД «Гратис».

Однако с чем связана неплатежеспособность компании — конкуренцией со стороны более крупных игроков или проблемами с налоговиками — не вполне понятно.

Известно, что ФНС проверила деятельность ТД в 2013—2015 годах и пришла к выводу, что в компании «создана схема ухода от налогообложения с целью необоснованного получения НДС». Оспорить этот вывод ТД «Гратис» не удалось. В реестр требований кредиторов включен крупный долг компании перед ФНС — 59 млн рублей.

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