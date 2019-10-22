Здание и участок обанкротившегося «Гратиса» в Барнауле купил бизнесмен из таджикской диаспоры

Расположенный в Барнауле имущественный комплекс торгового дома «Гратис», признанного банкротом, купила на торгах фирма, принадлежащая соучредителю общественной организации «Таджикская диаспора». Здания, участки, оборудование и другое имущество фирма приобрела по стартовой цене, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим ТД «Гратис».

«Сибирь» купила «Гратис»

Имущественный комплекс торгового дома «Гратис» расположен в Индустриальном районе на ул. Сельскохозяйственная, 1 (в границах улиц Сельскохозяйственная — Автотранспортная-Бабуркина-Заринская).

Его выставили на торги за 32,9 млн рублей. В лот входили главное здание ТД «Гратис», участок в 13,6 тыс. кв. метров, склады, тепловой пункт, производственная площадка, многочисленное оборудование, мебель и многие другие мелкие объекты — ворота, забор и т. п.

На торгах его приобрела барнаульская фирма «Сибирь» по стартовой цене — за 32,9 млн рублей. Сведения о заключении с фирмой договора купли-продажи опубликованы конкурсным управляющим ТД «Гратис» 16 октября.

Что известно о фирме «Сибирь»

Известно, что фирма «Сибирь» зарегистрирована в 2016 году в Барнауле на ул. Челюскинцев, 109. Ее учредитель и директор — Рамзулло Хусаидов.

Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля фруктами и овощами. Сервис Картотека.ру указывает доход фирмы только за 2017 год: 6,3 млн рублей. Среднесписочная численность персонала — один человек.

Согласно сведениям Картотека.ру, Рамзулло Хусаидов — соучредитель алтайской краевой общественной организации «Таджикская диаспора».

Реклама ТД «Гратис». vk.com/tdgratis

Что случилось с «Гратисом»

Собственное здание с торговыми и складскими помещениями на ул. Сельскохозяйственная, 1 оптово-розничная компания ТД «Гратис» купил в 2008 году. К тому времени компания уже больше 10 лет успешно развивалась, поставляла товары для дома, строительства, ремонта и сада в регионы Западной Сибири и Казахстан.

В 2009 году компания открыла кафе «Горница» и швейную фабрику «Моё» (производство постельного белья, спецодежды, парников), сообщает еще живой сайт ТД «Гратис».

Компания активно рекламировала свои товары до весны 2018 года. Однако именно в 2018 году ее учредители приняли решение о добровольной ликвидации, указано в картотеке арбитража. В дальнейшем барнаульская фирма «Мираж» подала в суд заявление о ее банкротстве.

По состоянию на ноябрь 2018 года ТД «Гратис» был должен кредиторам более 347 млн рублей, в том числе банку «УралСиб» 85 млн, «Ак Барс» — 30,5 млн, «Банку Финсервис» — 25,4 млн, поставщикам — 65,8 млн.

Банкротом компания признана в конце 2018 года, примерно в это же время личными банкротами суд признал и ее соучредителей — Александра и Елену Ковылиных.

Александр Ковылин. Скан фильма о ТД «Гратис».

Однако с чем связана неплатежеспособность компании — конкуренцией со стороны более крупных игроков или проблемами с налоговиками — не вполне понятно.

Известно, что ФНС проверила деятельность ТД в 2013—2015 годах и пришла к выводу, что в компании «создана схема ухода от налогообложения с целью необоснованного получения НДС». Оспорить этот вывод ТД «Гратис» не удалось. В реестр требований кредиторов включен крупный долг компании перед ФНС — 59 млн рублей.