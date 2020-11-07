Железная хватка. Имущество барнаульского бизнесмена-банкрота намерены искать в Германии

Финансовый управляющий Бориса Заякина, развивавшего вместе с братом торговые центры «Формула М2» и «Республика» в Барнауле и признанного банкротом, намерен запросить в Германии сведения о имуществе бизнесмена и его дочери, находящееся в этой стране. Он обратился в арбитраж с заявлением о направлении судебного поручения в соответствующие структуры ФРГ.

Московская квартира с молотка

Бориса Заякина признали банкротом (как гражданина) в 2016 году. С тех пор продолжается реализация его имущества. Финансовый управляющий нашел у бизнесмена квартиру в Москве — в элитном жилом комплексе Sky House.

В мае 2019 года половину доли этой квартиры выставили на торги. Но год не могли продать. В материалах арбитража неудачу объясняли тем, что желающих купить полквартиры нет. Вторая половина принадлежала другому физлицу.

Затем кредиторы приняли решение выставить на торги всю квартиру, несмотря на возражения владельца второй половины. Уже в конце осени 2020 года квартиру купил москвич Александр Ларин за 25,9 млн рублей (по начальной цене), информация опубликована 5 ноября в федреестре сведений о банкротстве.

Жилой комплекс Sky House в Москве на улице Мытная , 40. www.kutuzov.ru

Ищут в Германии

Между тем, еще в августе 2020 года финансовый управляющий бизнесмена подал в суд заявление, из которого следует: он намерен проверить, есть ли у Бориса Заякина имущество в Германии.

Суть заявления — получение судебного поручения. Финансовый управляющий объяснил, что намерен направить запрос через управление Минюста РФ по Алтайскому краю в компетентный орган Германии (в Мюнхенский высший областной суд) об оказании правовой помощи.

Он рассчитывает, что ему предоставят сведений о принадлежности самому Борису Заякину и его дочери имущества, денег, автомобилей, ценных бумаг на территории ФРГ. Решение алтайский арбитраж еще не вынес, ближайшее заседание на эту тему состоится 18 ноября 2020 года.

«Формула м2». Авито.

Борис Заякин вместе с братом Алексеем Заякиным развивали торговые центры «Формула М2» и «Республика». Оба были признаны банкротами в 29016 году. Процедура реализации имущества Алексея Заякина завершена, ему списали 1,5 млрд рублей.