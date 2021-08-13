Жители Алтайского края могут позволить себе 72 борща в месяц

Беднейшим регионом оказалась Тува. Доходы ее жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек.
Первое место занял Ямало-Ненецкий АО. Доходы жителей региона позволяют варить борщ 230 раз в месяц.
В Алтайском крае жители могут позволить себе на месячные доходы сделать 72 борща, а в Республике Алтай — 63.
Индекс борща упал в большинстве регионов России в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года в среднем на 4%, пишет источник.
Сильнее всего он проседал там, где одновременно снижались доходы и росли цены.
Ранее власти пообещали снизить цены на «борщевой набор». Минпромторг и Минтранс постараются принять меры для снижения цен на доставку овощей по РФ.