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Экономика

Жители Алтайского края могут позволить себе 72 борща в месяц

Рейтинг регионов по индексу борща составили журналисты газеты «Ведомости». Показатель отражает, сколько наборов продуктов для приготовления самого популярного супа в стране россиянин мог бы купить на свои месячные доходы (уплатив все налоги).

Борщ.
Борщ.
CC0

Беднейшим регионом оказалась Тува. Доходы ее жителей могли позволить приготовить лишь 50 блюд на семью из четырех человек.

Первое место занял Ямало-Ненецкий АО. Доходы жителей региона позволяют варить борщ 230 раз в месяц.

В Алтайском крае жители могут позволить себе на месячные доходы сделать 72 борща, а в Республике Алтай — 63.

Индекс борща упал в большинстве регионов России в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года в среднем на 4%, пишет источник.

Сильнее всего он проседал там, где одновременно снижались доходы и росли цены.

Ранее власти пообещали снизить цены на «борщевой набор». Минпромторг и Минтранс постараются принять меры для снижения цен на доставку овощей по РФ.

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