Жители Алтайского края заплатят на 22% больше по налогу на имущество

Почти 1,1 млрд рублей налога на имущество начислили жителям Алтайского края за 2017 год. Это на 200 млн рублей (22%) больше, чем годом ранее. Об этом altapress.ru сообщили в региональном управлении федеральной налоговой службы (ФНС).

В Барнауле прошел митинг, участники которого требовали от городских властей снижения налога на имущество.

Как рассказали в ведомстве, такой заметный рост объясняется тем, что увеличился коэффициент-дефлятор. При расчете платежа за 2018 год он составил 1,425. Годом ранее он равнялся 1,329. При этом инвентаризационная стоимость некоторых квартир из-за повышения коэффициента перешла в другую ценовую группу, где ставка налога выше. Подробнее об этом механизме читайте здесь.

В ФНС сообщили, что налог на имущество должны оплатить 1,36 млн человек в Алтайском крае.

Всего налоговики планируют собрать в регионе 3,6 млрд рублей за 2017 год. Половина этой суммы — 1,8 млрд рублей — приходится на транспортный налог. Его должны оплатить 505 тыс. человек за 721 тыс. транспортных средств. Две трети машин — легковые, мощностью до 150 л.с.

По земельному налогу жители края заплатят почти 794 млн рублей. Эта сумма на 136 млн меньше, чем годом ранее. Дело в том, что в 2018 году впервые льготой по этому виду платежей воспользуются пенсионеры. Они получают вычет в размере кадастровой стоимости участка в 6 соток.