Отменят ли в России транспортный налог до конца 2018 года

В СМИ и соцсетях появились «фейковые» сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом отменил транспортный налог и «простил» долги по нему. Рассказываем, что на самом деле происходит с налогом для автовладельцев в 2018 году.

Отмена транспортного налога в 2018 году: почему об этом писали?

Президент РФ поставил свою подпись под законом № 335-ФЗ. СМИ писали, что согласно этому решению отменяется налог на транспорт и задолженности по нему для физлиц и предпринимателей. Платить его якобы не нужно будет уже с 2018 года.

Обосновывалось это тем, что дорожные сборы уже включены в стоимость бензина и дизтоплива. То есть кто ездит больше — тот заплатит более значительную сумму в казну.

Что на самом деле происходит с транспортным налогом в России?

Никаких кардинальных изменений этого вида налога в последнее время не происходило и не ожидается. Но по поводу этого сбора то и дело появляются новости.

5 июня 2018 года в Госдуму подали законопроект, предусматривающий отмену транспортного налога для частных лиц и ИП. В первом чтении в июле его отклонили, а в августе передали в архив.

В ноябре 2017 года правительство предлагало отменить транспортный налог в отношении электромобилей. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поправку не поддержал, и кабинет министров тогда сняло поправку с обсуждения. 12 сентября в минфине рассказали, что регионы сами вправе дать поблажки владельцам электромобилей, передает ТАСС.

Кроме того, в 2017 году Минтранс РФ рассматривал возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Это бы увеличило нагрузку на владельцев старых машин.

Когда нужно оплатить транспортный налог?

С середине июля ФНС рассылает уведомления и квитанция для уплаты налогов за 2017 год. Сделать это нужно до 3 декабря 2018 года.

Куда идет транспортный налог?

Все платежи поступают в региональную казну и формируют региональный дорожный фонд. Эти деньги идут на ремонт краевых трасс и дорог в муниципалитетах.

Факт

В 2011 году барнаульские автомобилисты выходили на улицы и требовали отменить транспортный налог.