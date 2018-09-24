Отменят ли в России транспортный налог до конца 2018 года

Отмена транспортного налога в 2018 году: почему об этом писали?
Президент РФ поставил свою подпись под законом № 335-ФЗ. СМИ писали, что согласно этому решению отменяется налог на транспорт и задолженности по нему для физлиц и предпринимателей. Платить его якобы не нужно будет уже с 2018 года.
Обосновывалось это тем, что дорожные сборы уже включены в стоимость бензина и дизтоплива. То есть кто ездит больше — тот заплатит более значительную сумму в казну.
Что на самом деле происходит с транспортным налогом в России?
Никаких кардинальных изменений этого вида налога в последнее время не происходило и не ожидается. Но по поводу этого сбора то и дело появляются новости.
5 июня 2018 года в Госдуму подали законопроект, предусматривающий отмену транспортного налога для частных лиц и ИП. В первом чтении в июле его отклонили, а в августе передали в архив.
В ноябре 2017 года правительство предлагало отменить транспортный налог в отношении электромобилей. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поправку не поддержал, и кабинет министров тогда сняло поправку с обсуждения. 12 сентября в минфине рассказали, что регионы сами вправе дать поблажки владельцам электромобилей, передает ТАСС.
Кроме того, в 2017 году Минтранс РФ рассматривал возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор. Это бы увеличило нагрузку на владельцев старых машин.
Когда нужно оплатить транспортный налог?
С середине июля ФНС рассылает уведомления и квитанция для уплаты налогов за 2017 год. Сделать это нужно до 3 декабря 2018 года.
Куда идет транспортный налог?
Все платежи поступают в региональную казну и формируют региональный дорожный фонд. Эти деньги идут на ремонт краевых трасс и дорог в муниципалитетах.
Факт
В 2011 году барнаульские автомобилисты выходили на улицы и требовали отменить транспортный налог.