Жители барнаульского пригорода впервые за 15 лет провели год без отключений электричества

В сентябре 2021 года в пригороде была завершена масштабная реконструкция электросетей. Дома местных жителей присоединили к городским электрическим сетям. Их обслуживанием занимается Барнаульская сетевая компания.
По словам местных жителей Куеты и Пономаревки, они 15 лет жили с постоянными перебоями в энергоснабжении.
БСК отремонтировала все электрохозяйство поселков за счет своей инвестиционной программы. В реконструкцию сетей инвестировали более 13,7 миллионов рублей.
После передачи электросетей под управление БКС пригород Барнаула заметно преобразился. Все старые деревянные опоры сменили на новые, всего было установлено 110 железобетонных опор.
В поселках установили три современных трансформаторных подстанции, протянули свыше 9,5 километров воздушных и кабельных линий.
Ольга Праздникова,
редседатель совета дома на улице Зоотехническая, 61:
У нас, когда свет отключался, вместе с ним отключалась холодная вода, потому что прекращали работать насосы. Если отключение происходило ночью, утром вставали вновь в темноте, ночью никто ничего не делал. Аварию не устраняли, не приезжали. Только последний год мы не знаем проблем с электроэнергией. А раньше свет мог в неделю два-три раза выключиться.
Сейчас БКС продолжает работы на территории поселков, но уже в рамках программы капитального ремонта.