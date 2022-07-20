Жители барнаульского пригорода впервые за 15 лет провели год без отключений электричества

Жители барнаульских поселков Куета и Пономаревка целый год прожили без отключений электроэнергии.

В сентябре 2021 года в пригороде была завершена масштабная реконструкция электросетей. Дома местных жителей присоединили к городским электрическим сетям. Их обслуживанием занимается Барнаульская сетевая компания.

По словам местных жителей Куеты и Пономаревки, они 15 лет жили с постоянными перебоями в энергоснабжении.

БСК отремонтировала все электрохозяйство поселков за счет своей инвестиционной программы. В реконструкцию сетей инвестировали более 13,7 миллионов рублей.

Реконструкция электросетей. Барнаульская сетевая компания.

После передачи электросетей под управление БКС пригород Барнаула заметно преобразился. Все старые деревянные опоры сменили на новые, всего было установлено 110 железобетонных опор.

В поселках установили три современных трансформаторных подстанции, протянули свыше 9,5 километров воздушных и кабельных линий.

Реконструкция электросетей. Барнаульская сетевая компания.

Ольга Праздникова,

редседатель совета дома на улице Зоотехническая , 61:

У нас, когда свет отключался, вместе с ним отключалась холодная вода, потому что прекращали работать насосы. Если отключение происходило ночью, утром вставали вновь в темноте, ночью никто ничего не делал. Аварию не устраняли, не приезжали. Только последний год мы не знаем проблем с электроэнергией. А раньше свет мог в неделю два-три раза выключиться.

Реконструкция электросетей. Барнаульская сетевая компания.

Сейчас БКС продолжает работы на территории поселков, но уже в рамках программы капитального ремонта.