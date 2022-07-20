20 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Жители барнаульского пригорода впервые за 15 лет провели год без отключений электричества

Жители барнаульских поселков Куета и Пономаревка целый год прожили без отключений электроэнергии.

Реконструкция электросетей.
Реконструкция электросетей.
Барнаульская сетевая компания.

В сентябре 2021 года в пригороде была завершена масштабная реконструкция электросетей. Дома местных жителей присоединили к городским электрическим сетям. Их обслуживанием занимается Барнаульская сетевая компания.

По словам местных жителей Куеты и Пономаревки, они 15 лет жили с постоянными перебоями в энергоснабжении.

БСК отремонтировала все электрохозяйство поселков за счет своей инвестиционной программы. В реконструкцию сетей инвестировали более 13,7 миллионов рублей.

Реконструкция электросетей.
Реконструкция электросетей.
Барнаульская сетевая компания.

После передачи электросетей под управление БКС пригород Барнаула заметно преобразился. Все старые деревянные опоры сменили на новые, всего было установлено 110 железобетонных опор.

В поселках установили три современных трансформаторных подстанции, протянули свыше 9,5 километров воздушных и кабельных линий.

Реконструкция электросетей.
Реконструкция электросетей.
Барнаульская сетевая компания.

Ольга Праздникова,
редседатель совета дома на улице Зоотехническая, 61:

У нас, когда свет отключался, вместе с ним отключалась холодная вода, потому что прекращали работать насосы. Если отключение происходило ночью, утром вставали вновь в темноте, ночью никто ничего не делал. Аварию не устраняли, не приезжали. Только последний год мы не знаем проблем с электроэнергией. А раньше свет мог в неделю два-три раза выключиться.

Реконструкция электросетей.
Реконструкция электросетей.
Барнаульская сетевая компания.

Сейчас БКС продолжает работы на территории поселков, но уже в рамках программы капитального ремонта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость