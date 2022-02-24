На Алтае за 137 млн рублей установили «модные» интеллектуальные приборы учета электроэнергии

В АО «СК Алтайкрайэнерго» подвели итоги 2021 года. Компания потратила больше 418 млн рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию своих объектов по электроснабжению.

Больше 200 миллионов рублей направлено на строительство и реконструкцию электросетевого комплекса региона (в том числе зданий и сооружений).

Так, энергетики реконструировали 100,969 километра и построили 29,93 километра воздушных и кабельных линий и установили 29 трансформаторных подстанций, сообщает сайт краевого правительства.

За 137 млн 376 тыс. рублей «Алтайкрайэнерго» потратили на установку на установку интеллектуальных приборов учета.

Интеллектуальные приборы учёта — это счётчики, оснащенные специальными радиомодулями, которые автоматически передают показания по беспроводной сети дальнего радиуса действия.

«Такое нововведение дает возможность не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением», — заявили в компании.

На 44 млн 631 тыс. рублей «Алтайкрайэнерго» пополнил свой парк 39 единицами спецтехники: это бригадные автомобили, электролаборатория, автогидроподъемник, снегоболотоход и другие.

Ранее altapress.ru рассказал историю, как алтайская пенсионерка легким движением руки заработала штраф на 25 тыс. рублей за пломбу на счетчике.