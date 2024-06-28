Жители Новосибирской области оформили 25 тыс. полисов защиты жилья с начала года

Жители Новосибирской области оформили более 25 тыс. договоров страхования жилья в 2024 году. Совокупная страховая премия составила 111 млн рублей. Об этом рассказал Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования, в ходе пресс-конференции.

Большая часть, 83% от всех заключённых договоров защиты недвижимости в регионе, пришлась на ипотечное страхование, оставшиеся 17% — на программы добровольного страхования жилья.

С начала года СберСтрахование выплатила жителям Новосибирска и Новосибирской области 11 млн рублей в связи со страховыми случаями с жильём. Из них 59% заявлений поступило по полисам добровольной защиты недвижимости и 41% по программам ипотечного страхования. Самая крупная выплата составила 2,5 млн рублей из-за пожара в частном доме — клиент получил компенсацию по договору ипотечного страхования. По полисам добровольного страхования самая крупная выплата составила 862 тыс. рублей, причиной обращения также стал пожар.

Всего жители России оформили более 1,3 млн полисов ипотечного и добровольного страхования недвижимости. Лидерами по количеству заключённых договоров стали Москва (9% от общего количества полисов), Московская область (7%) и Свердловская область (4%).

Михаил Волков,

генеральный директор СберСтрахования:

Добровольное страхование жилья важный инструмент для защиты семейного бюджета в непредвиденной ситуации. Страховая компания обеспечит поддержку при бытовых инцидентах, пожарах, заливах и даже при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Средняя выплата по этому виду страхования в Новосибирской области с начала года составила 81 тыс. рублей — это достаточно крупная сумма, которую не всегда можно быстро найти. В случае форс-мажора полис обеспечит компенсацию, которая позволит устранить повреждения как можно скорее.

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