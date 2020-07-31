Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 22°C
Экономика

Жителям Алтая посоветовали не уезжать в Новосибирск, потому что сейчас там еще хуже

О жизни в Алтайском крае и регионах Сибири рассказала директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, пишет «Тайга.инфо».

Наталья Зубаревич.
Наталья Зубаревич.
скрин с трансляции tvrain.ru

Профессор географического факультета МГУ в прямом эфире «Огонька Тайги» отметила, что Алтайский край — это край высокодотационный.

«40% его дохода — это помощь „сверху“. Если берем темпы падения, то они не такие серьезные. У аграриев и пищевиков такого сильного спада не было. Может быть, „Алтай-Кокс“ или вагоностроительный завод в Новоалтайске пострадали, а все остальное в „пищевке“ более-менее», — подчеркнула она.

При этом, добавила она, в Алтайском крае собственные доходы за последнее время упали на 10%, в то время как по России — минус 25%.

Что касается собранных на территории налогов, то в целом по России регионам остается примерно 44%, а 56% - на федеральный бюджет. Однако Алтайский край, по данным на 2018 год, оставлял себе 69%.

«Пока еще ничего. Вам помощь подкинули в эти два месяца. В общем, сидите там, ребята, тихо. Алтайский край стукнуло, но гораздо мягче, чем многих других», — подытожила Зубаревич.

Также профессор дала совет тем, кто перебрался или желает переехать в Новосибирск в поисках лучшей жизни.

«Держите в голове, что у Новосибирска сейчас не лучшие времена. С рабочими местами будет непросто, уже посыпался ввод жилья. Как всегда, Новосибирск — это американские горки. Как кризис начинается — чпок, на треть! Потом восстанавливается, пузырь ваши девелоперы раздувают, а потом опять — чпок и на долгострой. Так что там не скучно», — отметила Зубаревич.

В целом же, по ощущениям, в Сибири есть два центра притяжения, которые «высасывают» людей из ближайших регионов. Новосибирск — из Алтайского края и Кузбасса, а Красноярск — из Иркутской области, Хакасии, Тувы.

Ранее Зубаревич рассказала, почему в Алтайском крае маленькие зарплаты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость