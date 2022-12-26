Золотые горы. Как старатели делят миллионы на Алтае

Золотодобытчикам в Алтайском крае приходится непросто. Игроки этого рынка регулярно оказываются в судах, и хорошо, если только арбитражных. Уходящий год отметился посадками старателей, запретами на разработку месторождений, а также исками на сотни миллионов рублей. Практически под занавес — 21 декабря — в алтайский арбитраж поступило еще два заявления. На этот раз — от золоторудной компании «Старатель».

Плохо старались

«Старатель» — добывающая компания из Чарышского района. Она пытается отсудить 10,9 млн рублей у Кузбасской фирмы «Рудник+». Суть исков пока не раскрывается, однако ранее обе структуры уже вступали в судебную тяжбу между собой, причем истцом выступал «Рудник+».

В середине июля 2021 года он потребовал со «Старателя» 4,7 млн рублей за отработку россыпного месторождения на ручье «Курчажный» в Чарышском районе. ЗРК должна была заплатить «Руднику+» 6,7 млн рублей, однако выплатила только 2 млн.

Бизнес с друзьями

Ситуация осложнялась тем, что факт выполнения работ по договору подряда не оформлялся в письменной форме, поэтому реальный объем извлеченного золота установить так и не удалось. Общая стоимость той части добычи, которую удалось доказать, составила 10,4 млн рублей.

Выдержка из материалов суда:

Между руководителями сторон первоначально были доверительные отношения, золото передавалось без расписок на основании устных договоренностей, затем отношения между руководителями испортились, ответчик подал заявление о возбуждении уголовного дела и отказался оплатить выполненные истцом работы.

Представитель «Старателя» заявил, что «Рудник+» фальсифицировал один из актов выполненных работ, а также один из универсальных передаточных актов, однако суд этому подтверждений не нашел и удовлетворил требования кузбасского золотодобытчика в полном объеме.

Деньги. Армрестлинг. Pixabay.com.

Найти управу

«Старатель» с решением суда категорически не согласился и подал апелляцию, которая, впрочем, была отклонена. Тогда 15 ноября 2022 года ЗРК обратилась в кассационную инстанцию. Первое заседание по жалобе состоится уже в новом году — 19 января.

Параллельно «Старатель» подал к «Руднику+» два иска, о которых мы сообщали в начале этой статьи. Сумма одного из них, как уже было указано, составила 10,9 млн рублей, а вот во втором деньги вообще не фигурируют.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Новый поворот

В суде «Старатель» утверждал, что вел добычу золота не только через подрядчика, но и самостоятельно, а «Рудник+» выступал всего лишь курьером, отвозившим добытое на аффинажный завод в Новосибирске.

Напомним, что совокупная стоимость всего золота, полученного с месторождения на ручье «Курчажный», составила 10,4 млн рублей. Что примерно совпадает с суммой исковых требований «Старателя», особенно если добавить к ней судебные издержки по предыдущим разбирательствам.

Не исключено, что второй иск — без указания суммы — касается появления какой-то документации, которая может развернуть ситуацию на 180 градусов.