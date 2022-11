Золотой миллиард по-алтайски. Крупный добытчик драгметаллов может перейти из одного банкротства в другое

Суть претензий

28 октября 2022 года Арбитражный суд Алтайского края принял исковое заявление «Золоторудной компании (ЗРК) «Омчак» о взыскании с «Золота Курьи» задолженности, неустоек и различных процентов на общую сумму 292,3 млн рублей и арестовал счета ответчика. Это уже не первый иск ЗРК к «Золоту Курьи» — в 2020 году «Омчак» требовал с алтайского золотодобытчика, на тот момент проходившего процедуру банкротства, 1 млрд рублей.

Соль в том, что ЗРК «Омчак» — это бывший владелец «Золота Курьи». Предприятие принадлежало ему с 2016 по 2019 год. После продажи алтайской компании, ее долговые обязательства остались у ЗРК, и теперь последняя может разорить «Золото Курьи» окончательно. Впрочем, пока лишь в теории — практическая попытка успехом не увенчалась. Но раскроем историю чуть подробнее.

Откуда есть пошла золотодобыча курьинская

В феврале 2005 года аукцион на право разработки Новофирсовского месторождения в Алтайском крае получило «Бурятзолото». В 2009 году бурятская компания создала «дочку» — «Золото Курьи» — и переоформила эту лицензию на нее.

На тот момент запасы золота на месторождении оценивались в 42 тонны, а само «Бурятзолото» контролировалось компанией Nordgold — золотодобывающим подразделением «Северстали» Алексея Мордашова, который в 2021 году был признан Forbes самым богатым человеком России.

Фабрика «Золото Курьи» www. altairegion22.ru

А свежесозданное «Золото Курьи» в 2009 году возглавил Валерий Гуминский, впоследствии прочно обосновавшийся в числе наиболее богатых депутатов Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС). Там он состоял с 2011 по 2020 годы (шестой и седьмой созыв). В советское время и 90-е годы Гуминский также дважды становился депутатом парламента (Верховного Совета и Госсобрания) Якутии.

По образованию Валерий Гуминский — геофизик. В производственный процесс «Золота Курьи» он внедрил новую технологию — кучное выщелачивание. На предприятии была сооружена опытно-промышленная установка, в которую входил цех гидрометаллургии с заявленной производительностью не менее 500 кг химически чистого золота в год.

Однако по факту добытые в Новофирсово сплавы драгметаллов отправлялись для окончательной очистки на аффинажный завод в Новосибирск.

Тем не менее, «Золото Курьи», начавшее добычу в 2010 году, приносило в краевой бюджет около 200 млн рублей в год. Сколько оно приносило Валерию Гуминскому, доподлинно неизвестно, но в 2011 году он задекларировал годовой доход в размере 9 млн рублей, в 2012 — 84 млн, в 2013 — 13 млн.

Однако в 2014 году доходы Валерия Гуминского просели ниже 5 млн, а в 2015 и 2016 годах не дотянули даже до 1,5 млн. Возможно, все дело в том, что именно в 2014 году «Золото Курьи» было продано трем кипрским оффшорам и начало свой тернистый путь к упадку.

Валерий Гуминский www. altairegion22.ru

Начало конца

С 2014 года «Золото Курьи» постоянно переходит из рук в руки. Сначала ее приобрели кипрские компании Fagaros Holdings Ltd (60%), Grumfeld Trading Ltd (30%) и Nietaha Trading Ltd (10%).

Руководство фирмой осуществляло московское «Управление горнорудными проектами» (УГРП), которое в связи с нерентабельностью приостановило работы на Новофирсовском месторождении и начало оформлять на «Золото Курьи» займы на невыгодных, как утверждают сами золотодобытчики, условиях.

По словам представителей «Золота Курьи», компания понесла убытки в размере 647 млн рублей. В суде они доказывали, что «Золото Курьи», в частности, занимало деньги у ООО «Труд», которое само было должно предприятию.

Контролировал «Труд», якобы, директор УГРП Сергей Рудаков (сменил фамилию на Курталиди). Последний в суде заявил, что к нему обратился руководитель ЗРК «Омчак» с просьбой найти деньги на покупку доли Grumfeld Trading Ltd в «Золоте Курьи», и займ у «Труда» был взят именно с этой целью.

Тяжелый «Труд»

В итоге забайкальская ЗРК «Омчак» 10 февраля 2016 года все-таки приобрела «Золото Курьи» за 318,5 млн рублей. К слову, именно в Забайкалье отправился развивать свой новый проект Валерий Гуминский. Впоследствии он перебрался в Хабаровский край, летал на заседания АКЗС самолетом и в 2020 году досрочно сложил полномочия, чтобы не попадать под санкции.

Но вернемся к «Золоту Курьи». В апреле 2017 года «Труд» взыскал с золотодобытчиков 80,5 млн рублей. Не исключено, что именно это и подкосило компанию окончательно.

Глава минпромэнерго Алтайского края Александр Климин констатировал, что в 2018 году недостаток финансирования работ по добыче и укладке руды повлек за собой обрушение объемов производства ниже точки безубыточности, а 7 февраля 2019 года «Труд» подал иск о банкротстве «Золота Курьи» из-за долга почти в 20 млн рублей. Впоследствии к иску присоединились еще 33 фирмы.

Фабрика «Золото Курьи». www. altairegion22.ru

Выставка , продажа

ЗРК «Омчак» поспешила избавиться от проблемного актива и в мае 2019 года заключила предварительный договор о продаже «Золота Курьи» кузбасскому «Прииску», который хотел приобрести компанию еще в 2016 году.

Завершение сделки зависело от итогов рассмотрения дела о банкротстве «Золота Курьи». Новые владельцы строили грандиозные планы по запуску фабрики переработки руды и добыче 50−60 кг золота за лето, однако, судя по всему, в итоге добыча в 2019 году вообще не велась — в статистике «Алтайнедр» в ячейке с добытым предприятием золотом стоит прочерк.

В августе в отношении «Золота Курьи» была введена процедура наблюдения, и уже банкротящаяся компания была продана не «Прииску», а барнаульскому предприятию «Алт Авто Строй». Подвох заключался в том, что еще когда «Омчак» продавал «Золото Курьи» «Прииску», долговые обязательства компании он оставил себе, а после начала процедуры банкротства «Золота Курьи» попытался взять этот процесс под контроль.

Дело на миллиард

С банкротящегося «Золота Курьи» «Омчак» потребовал 1 млрд рублей. Если бы это требование было признано, то к моменту первого собрания кредиторов, которое было назначено на 18 мая 2020 года, ЗРК получила бы в комитете кредиторов 90% голосов. В противном случае «Омчак» рисковал остаться в третьей очереди реестра и вообще не увидеть никаких денег.

Калькулятор. Документы. СС0

Между тем, вложения ЗРК в «Золото Курьи» составили весьма солидную сумму: 320 млн потрачено при покупке, 80 млн выплачено по иску ООО «Труд», более 40 млн рублей отдано работникам в счет погашения долгов по зарплате. Это уже около 440 млн рублей.

Из материалов суда следует, что «Омчак» выкупал долговые обязательства «Золота Курьи» также и у других компаний. Так, у «Автоматизация. Инжиниринг» ЗРК менее, чем за 30% от номинальной стоимости выкупила право требования еще почти на 450 млн рублей. Именно такую сумму суд признал обоснованными требованиями. Однако «Омчак» с этим не согласился и подал апелляцию. И проиграл. Кассационные жалобы ЗРК «Омчак» в картотеке арбитража отсутствуют.

Хэппи-энд , или Продолжение следует?

К августу 2021 года «Золоту Курьи» удалось прийти к соглашению с 16 оставшимися на тот момент кредиторами. Компания взяла на себя обязательство выплатить долги к 2024 году. Совокупная сумма требований составила 128 млн рублей.

Однако сумеет ли компания подняться на ноги — неизвестно. Ранее на торги выставлялась принадлежащая ей техника. Сообщалось, что практически вся она серьезно повреждена, ряд машин вовсе не работает и частично разобран.

В начале 2021 года право разработки золотого месторождения в Курьинском районе выиграла «дочка» якутского «Селдигара», в то время как «Золото Курьи» в аукционе вовсе не участвовало.

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

«Омчак» же от своих планов не отступился и снова пытается «добыть» из «Золота Курьи» заветный миллиард. На этот раз сумма разбита на два иска. 26 октября подан иск почти на 700 млн, а 27-го — еще почти на 300 млн.

Обращает на себя внимание тот факт, что иск на 292,2 млн подан в Арбитражный суд Алтайского края, тогда как на 697,3 млн — в АС города Москвы. То, что не получилось в одном городе, запросто может получиться в другом.