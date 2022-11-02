Золотой миллиард по-алтайски. Крупный добытчик драгметаллов может перейти из одного банкротства в другое

Суд арестовал активы алтайской золотодобывающей компании «Золото Курьи» на 292,3 млн рублей по заявлению ее бывшего собственника. Совсем недавно фирме удалось выйти из процедуры банкротства, однако вскоре дело может пойти на второй круг.

Суть претензий

28 октября 2022 года Арбитражный суд Алтайского края принял исковое заявление «Золоторудной компании (ЗРК) «Омчак» о взыскании с «Золота Курьи» задолженности, неустоек и различных процентов на общую сумму 292,3 млн рублей и арестовал счета ответчика. Это уже не первый иск ЗРК к «Золоту Курьи» — в 2020 году «Омчак» требовал с алтайского золотодобытчика, на тот момент проходившего процедуру банкротства, 1 млрд рублей.

Соль в том, что ЗРК «Омчак» — это бывший владелец «Золота Курьи». Предприятие принадлежало ему с 2016 по 2019 год. После продажи алтайской компании, ее долговые обязательства остались у ЗРК, и теперь последняя может разорить «Золото Курьи» окончательно. Впрочем, пока лишь в теории — практическая попытка успехом не увенчалась. Но раскроем историю чуть подробнее.

Откуда есть пошла золотодобыча курьинская

В феврале 2005 года аукцион на право разработки Новофирсовского месторождения в Алтайском крае получило «Бурятзолото». В 2009 году бурятская компания создала «дочку» — «Золото Курьи» — и переоформила эту лицензию на нее.

На тот момент запасы золота на месторождении оценивались в 42 тонны, а само «Бурятзолото» контролировалось компанией Nordgold — золотодобывающим подразделением «Северстали» Алексея Мордашова, который в 2021 году был признан Forbes самым богатым человеком России.

Фабрика «Золото Курьи» www. altairegion22.ru

А свежесозданное «Золото Курьи» в 2009 году возглавил Валерий Гуминский, впоследствии прочно обосновавшийся в числе наиболее богатых депутатов Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС). Там он состоял с 2011 по 2020 годы (шестой и седьмой созыв). В советское время и 90-е годы Гуминский также дважды становился депутатом парламента (Верховного Совета и Госсобрания) Якутии.

По образованию Валерий Гуминский — геофизик. В производственный процесс «Золота Курьи» он внедрил новую технологию — кучное выщелачивание. На предприятии была сооружена опытно-промышленная установка, в которую входил цех гидрометаллургии с заявленной производительностью не менее 500 кг химически чистого золота в год.

Однако по факту добытые в Новофирсово сплавы драгметаллов отправлялись для окончательной очистки на аффинажный завод в Новосибирск.

Тем не менее, «Золото Курьи», начавшее добычу в 2010 году, приносило в краевой бюджет около 200 млн рублей в год. Сколько оно приносило Валерию Гуминскому, доподлинно неизвестно, но в 2011 году он задекларировал годовой доход в размере 9 млн рублей, в 2012 — 84 млн, в 2013 — 13 млн.

Однако в 2014 году доходы Валерия Гуминского просели ниже 5 млн, а в 2015 и 2016 годах не дотянули даже до 1,5 млн. Возможно, все дело в том, что именно в 2014 году «Золото Курьи» было продано трем кипрским оффшорам и начало свой тернистый путь к упадку.

Валерий Гуминский www. altairegion22.ru

Начало конца

С 2014 года «Золото Курьи» постоянно переходит из рук в руки. Сначала ее приобрели кипрские компании Fagaros Holdings Ltd (60%), Grumfeld Trading Ltd (30%) и Nietaha Trading Ltd (10%).

Руководство фирмой осуществляло московское «Управление горнорудными проектами» (УГРП), которое в связи с нерентабельностью приостановило работы на Новофирсовском месторождении и начало оформлять на «Золото Курьи» займы на невыгодных, как утверждают сами золотодобытчики, условиях.

По словам представителей «Золота Курьи», компания понесла убытки в размере 647 млн рублей. В суде они доказывали, что «Золото Курьи», в частности, занимало деньги у ООО «Труд», которое само было должно предприятию.

Контролировал «Труд», якобы, директор УГРП Сергей Рудаков (сменил фамилию на Курталиди). Последний в суде заявил, что к нему обратился руководитель ЗРК «Омчак» с просьбой найти деньги на покупку доли Grumfeld Trading Ltd в «Золоте Курьи», и займ у «Труда» был взят именно с этой целью.

Тяжелый «Труд»

В итоге забайкальская ЗРК «Омчак» 10 февраля 2016 года все-таки приобрела «Золото Курьи» за 318,5 млн рублей. К слову, именно в Забайкалье отправился развивать свой новый проект Валерий Гуминский. Впоследствии он перебрался в Хабаровский край, летал на заседания АКЗС самолетом и в 2020 году досрочно сложил полномочия, чтобы не попадать под санкции.

Но вернемся к «Золоту Курьи». В апреле 2017 года «Труд» взыскал с золотодобытчиков 80,5 млн рублей. Не исключено, что именно это и подкосило компанию окончательно.

Глава минпромэнерго Алтайского края Александр Климин констатировал, что в 2018 году недостаток финансирования работ по добыче и укладке руды повлек за собой обрушение объемов производства ниже точки безубыточности, а 7 февраля 2019 года «Труд» подал иск о банкротстве «Золота Курьи» из-за долга почти в 20 млн рублей. Впоследствии к иску присоединились еще 33 фирмы.

Фабрика «Золото Курьи». www. altairegion22.ru

Выставка , продажа

ЗРК «Омчак» поспешила избавиться от проблемного актива и в мае 2019 года заключила предварительный договор о продаже «Золота Курьи» кузбасскому «Прииску», который хотел приобрести компанию еще в 2016 году.

Завершение сделки зависело от итогов рассмотрения дела о банкротстве «Золота Курьи». Новые владельцы строили грандиозные планы по запуску фабрики переработки руды и добыче 50−60 кг золота за лето, однако, судя по всему, в итоге добыча в 2019 году вообще не велась — в статистике «Алтайнедр» в ячейке с добытым предприятием золотом стоит прочерк.

В августе в отношении «Золота Курьи» была введена процедура наблюдения, и уже банкротящаяся компания была продана не «Прииску», а барнаульскому предприятию «Алт Авто Строй». Подвох заключался в том, что еще когда «Омчак» продавал «Золото Курьи» «Прииску», долговые обязательства компании он оставил себе, а после начала процедуры банкротства «Золота Курьи» попытался взять этот процесс под контроль.

Дело на миллиард

С банкротящегося «Золота Курьи» «Омчак» потребовал 1 млрд рублей. Если бы это требование было признано, то к моменту первого собрания кредиторов, которое было назначено на 18 мая 2020 года, ЗРК получила бы в комитете кредиторов 90% голосов. В противном случае «Омчак» рисковал остаться в третьей очереди реестра и вообще не увидеть никаких денег.

Калькулятор. Документы. СС0

Между тем, вложения ЗРК в «Золото Курьи» составили весьма солидную сумму: 320 млн потрачено при покупке, 80 млн выплачено по иску ООО «Труд», более 40 млн рублей отдано работникам в счет погашения долгов по зарплате. Это уже около 440 млн рублей.

Из материалов суда следует, что «Омчак» выкупал долговые обязательства «Золота Курьи» также и у других компаний. Так, у «Автоматизация. Инжиниринг» ЗРК менее, чем за 30% от номинальной стоимости выкупила право требования еще почти на 450 млн рублей. Именно такую сумму суд признал обоснованными требованиями. Однако «Омчак» с этим не согласился и подал апелляцию. И проиграл. Кассационные жалобы ЗРК «Омчак» в картотеке арбитража отсутствуют.

Хэппи-энд , или Продолжение следует?

К августу 2021 года «Золоту Курьи» удалось прийти к соглашению с 16 оставшимися на тот момент кредиторами. Компания взяла на себя обязательство выплатить долги к 2024 году. Совокупная сумма требований составила 128 млн рублей.

Однако сумеет ли компания подняться на ноги — неизвестно. Ранее на торги выставлялась принадлежащая ей техника. Сообщалось, что практически вся она серьезно повреждена, ряд машин вовсе не работает и частично разобран.

В начале 2021 года право разработки золотого месторождения в Курьинском районе выиграла «дочка» якутского «Селдигара», в то время как «Золото Курьи» в аукционе вовсе не участвовало.

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

«Омчак» же от своих планов не отступился и снова пытается «добыть» из «Золота Курьи» заветный миллиард. На этот раз сумма разбита на два иска. 26 октября подан иск почти на 700 млн, а 27-го — еще почти на 300 млн.

Обращает на себя внимание тот факт, что иск на 292,2 млн подан в Арбитражный суд Алтайского края, тогда как на 697,3 млн — в АС города Москвы. То, что не получилось в одном городе, запросто может получиться в другом.