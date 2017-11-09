На Алтае нашли шесть новых видов бабочек

Бабочки. Фото : пресс-служба АлтГУ. Бабочки. Фото : пресс-служба АлтГУ. На Алтае нашли новые виды бабочек. Фото : пресс-служба АлтГУ.

По словам профессора кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Романа Яковлева, это одна из самых результативных энтомологических экспедиций по России за последние годы.

"Работая в коллаборации с коллегами из Австрии, мы сделали сенсационные фаунистические находки. Чешуекрылые насекомые России неплохо изучены, но привести более 80 новых видов для региона, шесть новых видов для России — это феноменальный результат", — отметил Яковлев.