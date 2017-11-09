На Алтае нашли шесть новых видов бабочек

Этномологи из АлтГУ, Зоологического института РАН и Музея Тироля австрийского Иннсбрука нашли новые виды бабочек в высокогорье Алтая. Во время экспедиции ученые обнаружили 82 новых вида бабочек для Республики Алтай, 6 новых для России и 4 новых для фауны Азии. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского госуниверситета.
По словам профессора кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Романа Яковлева, это одна из самых результативных энтомологических экспедиций по России за последние годы.
"Работая в коллаборации с коллегами из Австрии, мы сделали сенсационные фаунистические находки. Чешуекрылые насекомые России неплохо изучены, но привести более 80 новых видов для региона, шесть новых видов для России — это феноменальный результат", — отметил Яковлев.
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