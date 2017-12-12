Заели уже всех. В Горном Алтае вводят специальных чиновников по борьбе с волками

Из-за сложной ситуации с расплодившимися волками руководитель региона Александр Бердников провел специальное совещание с природоохранным комитетом, где рассказали, что волки, по официальным отчетам в текущем году задавили 44 лошади, более 300 голов мелкого рогатого скота и более 60 голов крупного рогатого скота. Однако, как сказал руководитель комитета Айдар Ойношев, в реальности количество убитых волками домашних животных значительно выше.

Айдар Ойношев,

глава комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира РА:

— Это данные только с выездов на места задавов, к сожалению, не вся информация предоставляется своевременно и поэтому не актируется. Кроме того, у нас нет данных по задавам диких животных, поэтому весь ущерб от волков сложно посчитать.

Для борьбы с этими хищниками в республике создали 50 бригад охотников. Всего в этих бригадах около 300 волчатников.

Айдар Ойношев,

глава комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира РА:

— В Кош-Агачском, Онгудайском районах действия бригад отработаны до автоматизма, в случае задава, все волчатники оповещаются и они выезжают на эту территорию.

В этом году комитет организовал 112 облавных мероприятий на волка, производилась охота на логове на всей территории республики. К началу декабря численность волков на территории РА даже после всех отстрелов составляет 1071 особь, в 2016 году 1044 особи. Выдаются также разрешения на отстрел волков охотникам. Они за этот год отстреляли 506 особей, что на 4% больше, чем год назад.

Из бюджета республики уже выделили на борьбу с волками 1,8 миллиона рублей. Однако глава региона Бердников распорядился выделить на эти цели еще 1 миллион.