Суровый челябинский мужик выгуливает волка в центральном парке города

Видео с гуляющим по парку волком Елена выложила на Facebook. Животное выгуливали вечером, волка привязали к дереву, вокруг которого зверь и гулял. Молодая женщина шла по парку с ребенком. Заметив волка, она "сгребла в охапку ребенка и пошла подальше".

Как рассказала изданию автор видео, хозяин зверя признался, что это не собака, а именно волк. Молодая женщина обратились к работникам парка, те рассказали ей, что знают о выгуливающем волка человеке.