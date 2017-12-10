Суровый челябинский мужик выгуливает волка в центральном парке города

В Челяюинске обсуждают видео местной жительницы Елены, которая сняла на телефон, как мужчина выгуливает в центральном городском парке им. Гагарина настоящего волка, пишет Znak.com.
Видео с гуляющим по парку волком Елена выложила на Facebook. Животное выгуливали вечером, волка привязали к дереву, вокруг которого зверь и гулял. Молодая женщина шла по парку с ребенком. Заметив волка, она "сгребла в охапку ребенка и пошла подальше".
Как рассказала изданию автор видео, хозяин зверя признался, что это не собака, а именно волк. Молодая женщина обратились к работникам парка, те рассказали ей, что знают о выгуливающем волка человеке.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.