11 июля
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Работа и обучение

Бывший главный алтайский следователь возглавил СКР соседнего региона

Председатель СКР Александр Бастрыкин назначил главного следователя Новосибирской области.

Евгений Долгалев.
Евгений Долгалев.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Им стал Евгений Долгалев, указывает vn.ru.

Ранее Евгений Долгалев занимал подобные должности в Алтайском крае, Хабаровской области и Еврейской АО.

Он — выпускник юридического факультета Омского госуниверситета.

Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее эту главой СКР по Новосибирской области был Андрей Лелеко. Но он досрочно покинул свой пост. По какой причине — не указывается. Однако уже известно, что Лелеко сейчас он переведен на должность замруководителя регионального управления ведомства.

В 2019 году российский лидер Владимир Путин избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки «врио».

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-лейтенант Евгений Долгалев.

Напомним, бывший руководитель СУ СК по Алтайскому краю возглавил укрупненную структуру, в которую вошли сразу два управления СК - Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Что известно о Евгении Долгалеве

Карьеру следователя Долгалев начал в Омске. С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ работал в должности первого замруководителя регионального ведомства. А с 2011 года - первый замруководителя Следственного управления СК РФ по Омской области.

В 2012 году Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю. В сентябре 2018 года назначен временно исполняющим руководителем СУ СК по Хабаровскому краю, а в сентябре 2019 года стал врио главы ГСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

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