Путин спустя год избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки «врио»

Своим указом глава государства переназначил руководителей в шести субъектах, которые до этого работали в статусе «врио».
От приставки «врио» наконец-то избавился руководитель ГУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-лейтенант Евгений Долгалев.
Напомним, бывший руководитель СУ СК по Алтайскому краю возглавил укрупненную структуру, в которую вошли сразу два управления СК — Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Что известно о Евгении Долгалеве
Карьеру следователя Долгалев начал в Омске. С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ работал в должности первого замруководителя регионального ведомства. А с 2011 года — первый замруководителя Следственного управления СК РФ по Омской области.
В 2012 году Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю. В сентябре 2018 года назначен временно исполняющим руководителем СУ СК по Хабаровскому краю, а в сентябре 2019 года стал врио главы ГСК по Хабаровскому краю и ЕАО.