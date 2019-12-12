Путин спустя год избавил бывшего главного следователя Алтая от приставки «врио»

Президент России Владимир Путин сменил статус бывшего главы алтайского СК Евгения Долгалева, который год назад уехал в Хабаровск, с «временно исполняющего обязанности» на «руководитель».

Своим указом глава государства переназначил руководителей в шести субъектах, которые до этого работали в статусе «врио».

От приставки «врио» наконец-то избавился руководитель ГУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области генерал-лейтенант Евгений Долгалев.

Напомним, бывший руководитель СУ СК по Алтайскому краю возглавил укрупненную структуру, в которую вошли сразу два управления СК — Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Что известно о Евгении Долгалеве

Карьеру следователя Долгалев начал в Омске. С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ работал в должности первого замруководителя регионального ведомства. А с 2011 года — первый замруководителя Следственного управления СК РФ по Омской области.

В 2012 году Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю. В сентябре 2018 года назначен временно исполняющим руководителем СУ СК по Хабаровскому краю, а в сентябре 2019 года стал врио главы ГСК по Хабаровскому краю и ЕАО.