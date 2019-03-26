Гендиректор «Почты России» обещал Путину повысить зарплаты на 20%. Кого это коснется

«Почта России» получила рекордные прибыли и на 20% повысит зарплату почтальонам и ряду других категорий сотрудников. Об этом сообщил гендиректор предприятия президенту России Владимиру Путину, следует из стенограммы , опубликованной на сайте Кремля. Правда, повышение коснется пока лишь тех регионов, в которых зарплаты особенно маленькие.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов рассказал, что компания получила в 2018 году рекордную чистую прибыль — 2,7 млрд рублей. И компания потратит 11,5 млрд рублей на повышение зарплат операторам почтовой связи, почтальонам и ряду других категорий. Подгузов сказал об этом президенту в ходе встречи в Кремле.

Реализация зарплатной программы начнется 1 мая в 17 регионах с наиболее низкими зарплатами (информации о конкретных регионах пока нет). За полтора года «Почта России» доведет уровень зарплат по основным рабочим профессиям на почте до рыночного.

«Программа затронет 210 000 сотрудников предприятия», — сказал Николай Подгузов.

Напомним, у самого Подгузова обнаружили квартиру в элитном жилом комплексе в Москве, которая может стоить более 1 млрд рублей. Впрочем, сам гендиректор сказал, что его квартира стоит около 100 млн рублей, из которых 75% профинансировано за счет ипотеки.

Кто еще намерен повысить зарплаты?

Сообщение Подгузова звучит необычно еще и потому, что в последнее время о повышении зарплат персоналу мало кто сообщал. Наоборот — говорили о предстоящем сокращении зарплаты. И все-таки отдельные положительные истории altapress.ru найти удалось.

Так, торговая сеть «Пятерочка» намерена повысить зарплаты сотрудникам, хотя чистая прибыль этого крупнейшего в стране продовольственного ритейлера за 2018 года сократилась на 8,8% до 28,6 млрд рублей, сообщает журнал Retail и Loyalty.

Магазин «Пятерочка». Источник: архив торговой сети «Пятерочка»

Зарплаты в «Пятерочке» были заметно ниже рынка, утверждает аналитик журнала Retail и Loyalty. А сейчас один из стратегических приоритетов ритейлера — сократить текучесть и повысить лояльность персонала. В связи с этим и принято решение повышать зарплату. Но и производительность труда тоже.

А с 1 октября 2019 года зарплату федеральных служащих и бюджетников власти страны пообещали повысить на 4,3%. Документ об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 19 марта. Правда, предварительно власти хотят сократить госслужащих.