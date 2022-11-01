1 ноября
﻿
Работа и обучение

Как пережить «кризисное» увольнение: рекомендации психологов

Остаться без работы — большой стресс и испытание, которое психологи сравнивают по уровню травматичности с разводом. Особенно трудно, если разрыв трудовых отношений произошел в условиях тотальной неопределенности. Как не поддаться панике и что делать, выяснял altapress.ru.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

1. Успокойтесь, рекомендуют специалисты журнала Psychologies. Если вы будете паниковать, то не сможете смотреть на ситуацию трезво.

2. Примите факт, что не только вы находитесь в поиске работодателя. Работодатели тоже находятся в поиске увлеченных сотрудников.

3. Займитесь поиском работы. Самый очевидный пункт. Не откладывая, обратитесь на биржу труда, подпишитесь на рассылки кадровых агентств, тематические чаты и сообщества в социальных сетях. Не забудьте про «сарафанное радио» — рекомендации друзей работают лучше всего.

Грусть. Безработица
Грусть. Безработица
СС0

4. Займитесь резюме. Это полезно не только с целью самопрезентации потенциальным работодателям, но и хорошо как инструмент психологической самопомощи. Перечисляя свои достижения, стаж, навыки, вы можете взглянуть на себя со стороны и похвалить за успехи, советуют эксперты «Тинькофф журнала».

5. Поиск работы — сильная мотивация для саморазвития. Освободившееся время можно потратить на профессиональные курсы и образовательные мероприятия, в том числе бесплатные.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость