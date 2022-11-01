Как пережить «кризисное» увольнение: рекомендации психологов

Остаться без работы — большой стресс и испытание, которое психологи сравнивают по уровню травматичности с разводом. Особенно трудно, если разрыв трудовых отношений произошел в условиях тотальной неопределенности. Как не поддаться панике и что делать, выяснял altapress.ru.

1. Успокойтесь, рекомендуют специалисты журнала Psychologies. Если вы будете паниковать, то не сможете смотреть на ситуацию трезво.

2. Примите факт, что не только вы находитесь в поиске работодателя. Работодатели тоже находятся в поиске увлеченных сотрудников.

3. Займитесь поиском работы. Самый очевидный пункт. Не откладывая, обратитесь на биржу труда, подпишитесь на рассылки кадровых агентств, тематические чаты и сообщества в социальных сетях. Не забудьте про «сарафанное радио» — рекомендации друзей работают лучше всего.

Грусть. Безработица СС0

4. Займитесь резюме. Это полезно не только с целью самопрезентации потенциальным работодателям, но и хорошо как инструмент психологической самопомощи. Перечисляя свои достижения, стаж, навыки, вы можете взглянуть на себя со стороны и похвалить за успехи, советуют эксперты «Тинькофф журнала».

5. Поиск работы — сильная мотивация для саморазвития. Освободившееся время можно потратить на профессиональные курсы и образовательные мероприятия, в том числе бесплатные.