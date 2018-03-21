Как получить выплаты по больничному прямо на почте

Как рассказали в почтовом ведомстве, чтобы воспользоваться этой услугой, работник вместе с листком нетрудоспособности должен подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.

После того, как деньги будут переведены в почтовое отделение, получателю в почтовый ящик доставят специальное извещение.

Чтобы получить денежный перевод от работодателя, можно прийти в отделение лично с паспортом или отправить законного представителя с доверенностью, заверенной по всем правилам.

Какие выплаты можно так получать на почте?

По действующей системе социального страхования к "прямым выплатам", которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя.