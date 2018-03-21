Как получить выплаты по больничному прямо на почте

В Алтайском крае заработал новый сервис Почты России. Теперь болеющие жители региона могут получать свои выплаты по больничному листу не по месту работы, а в ближайшем отделении связи.
Как рассказали в почтовом ведомстве, чтобы воспользоваться этой услугой, работник вместе с листком нетрудоспособности должен подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса.
После того, как деньги будут переведены в почтовое отделение, получателю в почтовый ящик доставят специальное извещение.
Чтобы получить денежный перевод от работодателя, можно прийти в отделение лично с паспортом или отправить законного представителя с доверенностью, заверенной по всем правилам.
Какие выплаты можно так получать на почте?
По действующей системе социального страхования к "прямым выплатам", которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.
Средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя.
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