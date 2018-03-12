В Барнауле достроили чудо-дом, который 20 лет назад хотели включить в программу ЮНЕСКО

Здание на ул. Папаницев, 113, за школой №122, начали возводить еще при губернаторе Александре Сурикове. Участок для стройки даже "отъел" кусочек территории школьного стадиона.

Саму же концепцию энергоавтономного здания, получающего энергию солнца, ветра и земли, власти края поддержали еще при предшественнике Сурикова Льве Коршунове.

В 1995 году по распоряжению первого вице-губернатора Владимира Германенко создали унитарное краевое предприятие "Алтайскии региональный центр нетрадиционной энергетики и энергосбережения". Директором назначили Виктора Федянина — сегодня он доктор наук и работает в АлтГТУ.

Этот центр, собственно, и должен был разработать концепцию чудо-дома и организовать строительство. А затем в него вселиться.

Сенсация: началось!

Проект дома, как писали СМИ, разработали в 1997 году. Здание хотели сделать экспериментальным — его называли будущим лабораторно-испытательным корпусом "Алтайского центра", в котором будут отрабатывать технологии, проводить эксперименты и наблюдения.

А заодно и знакомить массы с успехами нетрадиционной энергетики. Распространять свет знаний предполагалось и среди студентов и школьников.

В мае 1997 года "Свободный курс" написал о сенсации: реализация проекта строительства первого в России энергоавтономного здания началась! Вообще же, подобные здания тогда только начали строить в мире: к тому моменту их насчитывалось всего 60, сообщала газета.

Рассчитывали на 2 млрд

Виктор Федянин тогда рассказывал: строить здание будет "Алтайстрой" (в то время одна из крупных строительных компаний региона). А общие затраты на строительство оценивались 2 млрд неденоминированных рублей (то есть 2 млн).

Концепция здания так понравилась экспертам из германского Института солнечных энергетическим систем (Фрайбург), что они одобрили его включение во Всемирную программу по солнечной энергии ЮНЕСКО.

Это могло принести "Алтайскому центру" ощутимые бонусы: $1,6 млн. Но для этого нужно было "продвинуться в строительстве фундамента", — утверждал тогда Виктор Федянин.

Солнце, ветер и земля

По замыслу авторов проекта, здание представляло собой цилиндр диаметром 16 метров, усеченный в южном направлении.

"Чудо-дом" имел высоту в два этажа на южной стороне, и пять — на северной (максимальная высота 23 метра). На скошенной в сторону юга крыше хотели установить солнечные коллекторы. Фотоэлектрическая станция должна была круглый год преобразовывать энергию солнца в обычную теплоэлектроэнергию.

На крыше планировалось установить ветряк, в подвале — тепловой насос. Подачу тепла в дом должна была регулировать погодозависимая автоматика.

Оборудование для чудо-дома планировали закупить в Финляндии, Германии, США и других странах. Но планы так и остались планами. В программу ЮНЕСКО его так и не включили, краевых денег на завершение строительства и закупку оборудования не хватило.

Скособоченная башня

Возведение этого небольшого, в общем-то, объекта, как тогда полагали, займет два года. Однако два года превратились в 20: стройку довольно быстро заморозили.

Вообще, на науку и проектирование деньги давало Министерство науки и промышленности Москвы, на строительство и монтаж — региональный бюджет. Но в 2001 году ресурсы из краевого бюджета выделили только на погашение задолженности перед "Алтайстроем". В 2002-м стройка ненадолго возобновилась. Но затем снова прекратилась — судя по всему, на завершение проекта просто не хватило денег. На тот момент на завершение строительства и монтаж энергооборудования требовалось 6 млн рублей.

Как всякий недострой, выглядело здание довольно нелепо. Губернатор края Александр Карлин на одной из последних встреч с журналистами назвал его "скособоченной башней" и сказал, что 12 лет назад посетил недострой и узнал, что руководство центра на участке (а его площадь составляла 1,6 тыс. кв. метров) организовало автостоянку.

Новая жизнь

За 20 лет концепция здания радикально поменялась — в нем решили открыть детский технопарк "Кванториум.22". Внешний вид его теперь сильно отличается от того, что было задумано на старте. Да и идея тоже: здесь будут заниматься робототехникой, автомоделированием, гео-, био- и ИТ-технологиями.

Проблем с деньгами на сей раз не было: регион прошел конкурсный отбор и получил федеральную субсидию на приобретение оборудования для технопарка. Свою долю выделил и краевой бюджет.

По последним данным, на строительство здания выделили более 78 млн рублей из краевого бюджета. И еще почти 80,5 млн — на его оснащение высокотехнологичным оборудованием, в том числе 56 млн. рублей из федерального бюджета и более 24 млн — из краевого. Как он будет выглядеть? Ждите фоторепортаж с открытия.