Работа

Барнаульцы рассказали, что мотивирует их работать

Сегодня, 18:38.
Работа и обучение

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что мотивирует барнаульцев работать и какие меры наказания они считают допустимыми.

Офис. Работа. Компьютер.
Офис. Работа. Компьютер. Фото : СС0.

Основная часть барнаульцев считает деньги (88%), 44% работают лучше если их труд поощряют. Комфортабельные условия, приятный коллектив и регулярные бонусы благоприятно влияют на качество работы. 

Как оказалось, похвала начальства важна для подчинённых. Сообщается, что:

  • большая часть опрошенных считает, что важно поощрять любые, даже не самые значительные успехи своих подчинённых.  
  • одна треть придерживается мнения, что слишком частая похвала неуместна. 
  • для 10% поощрение необходимо только при условии действительно сложных задач. 
  • 2% опрошенных говорит, что хвалить подчиненных и вовсе не стоит.

Барнаульцы рассказали, что их мотивацию работать могут снизить непонятные задачи, неблагоприятная атмосфера в коллективе, отсутствие перспектив, поощрений и низкий уровень зарплаты, а также наказание без аргументации.

Справка

HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес во многих городах и странах. 
Анастасия Котия
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