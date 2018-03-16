Барнаульцы рассказали, что мотивирует их работать

Основная часть барнаульцев считает деньги (88%), 44% работают лучше если их труд поощряют. Комфортабельные условия, приятный коллектив и регулярные бонусы благоприятно влияют на качество работы.

Как оказалось, похвала начальства важна для подчинённых. Сообщается, что:

большая часть опрошенных считает, что важно поощрять любые, даже не самые значительные успехи своих подчинённых.

одна треть придерживается мнения, что слишком частая похвала неуместна.

для 10% поощрение необходимо только при условии действительно сложных задач.

2% опрошенных говорит, что хвалить подчиненных и вовсе не стоит.

Барнаульцы рассказали, что их мотивацию работать могут снизить непонятные задачи, неблагоприятная атмосфера в коллективе, отсутствие перспектив, поощрений и низкий уровень зарплаты, а также наказание без аргументации.