Барнаульцы рассказали, что мотивирует их работать

Служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила, что мотивирует барнаульцев работать и какие меры наказания они считают допустимыми.
Основная часть барнаульцев считает деньги (88%), 44% работают лучше если их труд поощряют. Комфортабельные условия, приятный коллектив и регулярные бонусы благоприятно влияют на качество работы.
Как оказалось, похвала начальства важна для подчинённых. Сообщается, что:
- большая часть опрошенных считает, что важно поощрять любые, даже не самые значительные успехи своих подчинённых.
- одна треть придерживается мнения, что слишком частая похвала неуместна.
- для 10% поощрение необходимо только при условии действительно сложных задач.
- 2% опрошенных говорит, что хвалить подчиненных и вовсе не стоит.
Барнаульцы рассказали, что их мотивацию работать могут снизить непонятные задачи, неблагоприятная атмосфера в коллективе, отсутствие перспектив, поощрений и низкий уровень зарплаты, а также наказание без аргументации.
Справка
HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес во многих городах и странах.
Анастасия Котия
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