Какие профессии в России являются самыми востребованными

Кроме продавцов среди самых востребованных профессий — производственники, строители перевозчики и сотрудники автобизнеса. В общей сложности на эти профессии приходится 68% всех вакансий на рынке труда.
Наиболее популярными у соискателей работы являются вакансии в сферах продаж, транспорта и логистики, строительства, производства, а также предложения для работников без опыта и студентов.
А вот самой высокооплачиваемой отраслью стала строительная, здесь в третьем квартале в среднем предлагали 47 600 рублей в месяц, тогда как средняя зарплата в России составила 36 000 рублей в месяц. Это на 5,6% выше, чем за аналогичный период 2017 года.