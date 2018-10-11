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Какие профессии в России являются самыми востребованными

Продавцы оказались самой востребованной у работодателей и самой популярной у соискателей профессией в России в третьем квартале 2018 года. Эти данные приводит Lenta.ru со ссылкой на исследование экспертов «Авито Работа».

Продавец - одна из самых востребованных профессий в Барнауле.
Продавец - одна из самых востребованных профессий в Барнауле.
Михаил Хаустов

Кроме продавцов среди самых востребованных профессий — производственники, строители перевозчики и сотрудники автобизнеса. В общей сложности на эти профессии приходится 68% всех вакансий на рынке труда.

Наиболее популярными у соискателей работы являются вакансии в сферах продаж, транспорта и логистики, строительства, производства, а также предложения для работников без опыта и студентов.

А вот самой высокооплачиваемой отраслью стала строительная, здесь в третьем квартале в среднем предлагали 47 600 рублей в месяц, тогда как средняя зарплата в России составила 36 000 рублей в месяц. Это на 5,6% выше, чем за аналогичный период 2017 года.

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