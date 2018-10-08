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Эксперты узнали, в какие регионы жители Алтайского края готовы переехать ради работы

Аналитики HeadHunter проанализировали больше 86 тысяч резюме и выяснили, что 27% жителей Алтайского края готовы переехать из региона из-за ради работы, сообщает пресс-служба hh.ru

Чемодан.
Чемодан.
СС0.

Как правило, уехать готовы кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и информационных технологий. Больше всего желающих переехать среди жителей Рубцовска — 35% и Бийска — 30%. В Барнауле таких кандидатов 25%, а в Новоалтайске — 23%.

Исследователи отмечают, что барнаульцы чаще всего хотели бы жить и работать в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Менять работу и место жительство готовы кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет (79%). Кроме того, среди соискателей, готовых переехать, 6% старше 50 лет.

Эксперты отмечают, что шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у жителей Алтайского края достаточно высоки. В месяц в стране появляется в среднем пять тысяч вакансий, где работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей.

Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Медицина» и «Топ-менеджмент».

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