Эксперты узнали, в какие регионы жители Алтайского края готовы переехать ради работы

Как правило, уехать готовы кандидаты, которые ищут работу в сфере продаж, производства и информационных технологий. Больше всего желающих переехать среди жителей Рубцовска — 35% и Бийска — 30%. В Барнауле таких кандидатов 25%, а в Новоалтайске — 23%.
Исследователи отмечают, что барнаульцы чаще всего хотели бы жить и работать в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Менять работу и место жительство готовы кандидаты в возрасте от 18 до 40 лет (79%). Кроме того, среди соискателей, готовых переехать, 6% старше 50 лет.
Эксперты отмечают, что шансы на трудоустройство с переездом в другой город России у жителей Алтайского края достаточно высоки. В месяц в стране появляется в среднем пять тысяч вакансий, где работодатели готовы рассматривать иногородних соискателей.
Чаще всего вакансии с переездом появляются в профобластях «Производство», «IT, телеком», «Продажи», «Медицина» и «Топ-менеджмент».