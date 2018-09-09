Эксперт: людям старшего возраста станет сложнее найти работу уже с понедельника

Президент сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров прокомментировал поправки к пенсионной реформе, которые Владимир Путин вне с в Госдуму. Эксперт считает, что эти изменения «сделают поиск работы людьми старших возрастов непреодолимой полосой препятствий», и с трудностями многие возможно столкнутся уже в понедельник.

Алексей Захаров считает, что особенно сильно на людях старшего возраста может отразиться ужесточение наказаний для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

В случае принятия любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им отказывают чаще всего под разными предлогами.

Президент Superjob приводит в пример, что поскольку беременных женщин увольнять с работы нельзя, их стараются не брать не работу.

Соответственно, даже отличных специалистов, если они беременные, работодатели шарахаются. При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда даже будучи супер спецами, востребованными рынком.

29 августа Владимир Путин сделал заявление об изменении пенсионной реформы. По его словам, проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность России.

Путин предложил несколько мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Пенсионный возраст для женщин, по мнению президента, не должен повышаться больше, чем для мужчин. «Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — заявил глава государства. Таким образом женщинам придется уходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

Также многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, а условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста необходимо повысить, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность.