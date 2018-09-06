Сотрудницу пенсионного фонда на Алтае обвиняют в трате бюджетных денег на отпуск

Сотрудницу управления Пенсионного фона России в Республике Алтай обвиняют в хищении бюджетных средств. По версии следствия, женщина потратила чужие деньги на отпуск, пишет прокуратура региона.

По версии следствия, работница управления Пенсионного фонда в Кош-Агачском районе незаконно получила компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно. Женщина взяла деньги на себя и своих родственников.

Злоумышленница отдала руководителю учреждения поддельные документы о стоимости авиабилетов. Сотрудница похитила больше 69 тысяч рублей.

Во время следствия женщина полностью признала свою вину и возместила ущерб.

Руководству ОПФР России по Республике Алтай внесли представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений сотрудниками пенсионного фонда, — отмечают в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит лишение свободы до 2 лет.