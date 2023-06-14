Ярмарка, организованная Кадровым центром «Работа России», состоится 23 июня с 12 до 16 часов в парке «Изумрудный». Посетителей ждут экспозиции образовательных организаций города, интересные активности и мастер-классы от приглашенных гостей.

«Карьерный движ в Изумрудном» — второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Барнауле.

Участниками мероприятия станут ведущие организации высшего образования, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного внешкольного образования, работодатели краевой столицы.

На ярмарке посетители разных возрастов, школьники, студенты и выпускники, соискатели работы познакомятся с ведущими образовательными организациями и работодателями города, посетят мастер-классы и тренинги от приглашенных экспертов и проведут время с пользой.

Второй этап Всероссийской ярмарки пройдет в нестандартном формате: не в стенах учреждений, а в городском парке. Посетители примут участие в профориентационном празднике со множеством полезных и интересных мастер-классов, конкурсов и прочих активностей. Неформальная обстановка позволит каждому провести время с пользой, решить задачи по обучению и поиску работы, ведь мероприятие объединит в себе две ярмарки: вакансий и образовательных услуг, — говорит Ирина Шаркевич, директор Кадрового центра «Работа России» в Барнауле.

«Карьерный движ в Изумрудном» — второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Барнауле. Источник: кадровый центр «Работа России».

На площадке для младших школьников разместятся экспозиции организаций дополнительного внешкольного образования. Ребята смогут в игровой форме познакомиться с миром профессий. Школьникам будут интересны мастер-классы от объединения «Лиза Алерт», МЧС и ГИБДД по Алтайскому краю по теме детской безопасности «В центре внимания — ребенок». Маленькие зрители увидят яркие мастер-классы пожарных и научатся правилам безопасного поведения.

На площадках для будущих абитуриентов будут представлены экспозиции и мастер-классы образовательных организаций города. Молодые люди получат возможность лучше узнать ведущих работодателей и сориентироваться на рынке труда края. В парке развернутся штабы студенческих и добровольческих отрядов, представителей российского движения детей и молодежи «Движение первых» и общественной организации «Народная дружина» Барнаульская».

Отметим, что экспозиции учебных заведений и работодателей будут тесно связаны. Абитуриенты познакомится не только с возможностями образовательных организаций, но и с перспективами дальнейшего трудоустройства по выбранной профессии.

Для выпускников ВУЗов и СУЗов организованы экспертные площадки от работодателей. На основной сцене эксперты-практики расскажут о самых востребованных профессиях в крае и мире, дадут советы об успешном выборе профессии.

На площадке «Про выбор» руководитель Центра стратегического планирования карьеры Наталья Бутакова организует общение с руководителями и ТОП-менеджерами компаний. Среди экспертов площадки Кирилл Овсянников — генеральный директор «БКЖБИ №1 им. В.И. Мудрика», Стас Кадров — руководитель сети кофеен FreeMan's, Маргарита Петакшина — основатель сети учебных центров «Beauty Point» и Андрей Яковлев — изобретатель и директор компании «Агроном».

На площадке Кадрового центра «Работа России» гости традиционно смогут получить карьерные консультации, помощь в составлении привлекательного резюме, а также пройти экспресс-тестирование по профориентации и поучаствовать в мастер-классах.

В ходе ярмарки соискатели смогут за короткое время пройти собеседования с несколькими работодателями и найти подходящую работу. Работодатели получат возможность презентовать себя и рассказать молодежи о перспективах трудоустройства.