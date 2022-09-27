28 сентября
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Работа и обучение

Могут ли уволить мобилизованного сотрудника, объяснили в управлении по труду

Мобилизованных жителей Алтайского края не будут увольнять с рабочих мест, рассказала начальник регионального управления по труду и занятости Надежда Капура, пишут «Вести Алтай».

Исключение. Увольнение.
Исключение. Увольнение.
Pixabay.com

По словам Капуры, сейчас вносят изменения в трудовое законодательство. Она отметила, что принято постановление, по которому работодатели не могут увольнять мобилизованных граждан с 21 сентября.

Так, призванные по частичной мобилизации позже смогут вернуться на прежнюю работу.

Капура напомнила, что получить ответы на вопросы о рабочих местах можно, а горячей линии 122 и сайте объясняем.рф.

Кому «простят» ипотеку из-за частичной мобилизации — здесь.

Кстати, ранее 59 ошибочно мобилизованных алтайских жителей вернули домой.

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