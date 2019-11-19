На Алтае придумали, как закрепить молодых медиков в профессии

В министерстве здравоохранения Алтайского края подготовили предложения, которые помогут закрепить кадры в медицине. Об этом рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов форуме молодых врачей в Барнауле 19 ноября, передает Vesti22.tv .

Проработав несколько лет в здравоохранении, многие врачи уходят в другие сферы. Эту ситуацию в краевом минздраве намерены исправить. На форуме министр рассказал молодым медикам о программе кадрового развития.

В частности, министр предложил заключать контракты с молодыми врачами сроком на 10 лет с взаимными обязательствами. Например, минздрав обеспечит специалиста служебным жильём, отправит на учебу в лучшие российские и зарубежные медицинские центры, а также гарантирует карьерный рост. Многих участников форума это предложение заинтересовало, сообщает сайт vesti22.tv.

Минздрав края сообщает еще об одной мере, которая поможет решить проблему кадрового дефицита — в данном случае для особых категорий больницы.

Так, по сообщению ведомства, 27 ординаторов получили договора, заключенные с Министерством здравоохранения Алтайского края, на денежную компенсацию обучения в ординатуре в размере 150 тысяч за каждый год обучения.

Дмитрий Попов. Анна Зайкова , altapress.ru.

В минздраве объясняют: ординаторов готовят для медицинских организаций, требующих мультидисциплинарных специалистов. А именно: 19 человек для межрайонных медицинских центров, 8 — для онкологических, наркологических, фтизиатрических и судмедэкспертной служб края.

Мы в министерстве ищем разные подходы как обеспечить приток, в том числе, молодых специалистов. И в первую очередь обеспечить кадрами межрайонные центры, которые сегодня являются точками развития здравоохранения в крае. Сюда будут идти наибольшие вложения, и мы будем насыщать эти центры медицинскими технологиями. Здесь будут сконцентрированы тяжелые пациенты из ближайших районов. Молодой врач, работающий в таком центре, в ежедневном режиме сможет повышать уровень своих компетенций и, в конечном итоге, сможет конкурировать со специалистами краевого уровня", — рассказал Дмитрий Попов.

Чуть раньше altapress.ru сообщал, что министр здравоохранения края подписал приказ, объясняющий, как алтайским медикам будут компенсировать затраты на аренду жилья. Согласно этому документу, в населенных пунктах с более чем 50 тыс. жителей компенсируют расходы на аренду жилья в сумме не более 10 тыс. рублей, в более мелких ограничение составляет 7 тыс. рублей.

Ранее Дмитрий Попов рассказал, что в Алтайском крае не хватает 2,5 тысячи медицинских работников.