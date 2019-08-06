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Жизнь

Алтайскому краю не хватает 2,5 тысячи медиков

В Алтайском крае не хватает 2,5 тысячи медицинских работников. Такую цифру назвал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Больница.
Больница.
Олег Богданов

Недоукомплектованность в медучреждениях составляет более 40%, пишет «Банкфакс». В первую очередь поликлиникам и стационарам требуются врачи-терапевты, педиатры и онкологи. Также наблюдается дефицит базовых специалистов: нехватка младшего медицинского персонала превысила 30%.

Сохраняется и угроза недоукомплектованности сельских больниц.

«Штат может состоять лишь из двух специалистов, и при уходе одного из них, медучреждение в селе по сути теряет сразу 50% персонала. Поэтому следует внимательно следить и за этой историей», — пояснил министр.

Исправить ситуацию, по его мнению, может изменение системы распределения выпускников вузов. Целевые договоры с молодыми специалистами будет заключать не определенное учреждение, а само министерство, которое в период обучения (3−4 года) определится, куда врача лучше направить, в зависимости от потребностей той или иной больницы.

Дмитрий Попов заявил о необходимости сделать все, чтобы избежать оттока возрастных специалистов и максимально задержать их уход на пенсию, а также удержать от переездов и переходов в частные клиники и молодых.

В июле министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила всем регионам разработать план-график по ликвидации кадрового дефицита или дисбаланса медицинского персонала на своих территориях. Регионы должны предоставить не просто отписки, а перечень конкретных действий и механизмов реализации.

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