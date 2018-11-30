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Политика
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Алтайский министр Чеботаев рассказал о дефиците кадров на селе и «не мотивирующих» зарплатах

В агропромышленном комплексе Алтайского края имеется около 1 тыс. вакансий и это только по категории «специалисты». Рядовых доярок и механизаторов не хватает практически на всех предприятиях. Такие данные министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев привел в конце ноября во время «Парламентского часа» в АКЗС.

Аграрии. Сельское хозяйство.
Аграрии. Сельское хозяйство.
СС0

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Самое страшное, что зарплата перестала быть мотивирующем фактором на селе. Даже на серьезные деньги руководители предприятий не могут найти работников, хотя в селах живут по 2−3 тысячи людей. В сельском хозяйстве стремления людей к труду, мотивации становится все меньше. Мы готовы предоставить большое количество рабочих мест желающим трудиться.

В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года.
В Барнауле наградили лучших работников агропромышленного комплекса по итогам 2018 года.
Анна Зайкова

Министр признал, что рост доходов в сельскохозяйственной отрасли начал замедляться. Депутатам этом не особо понравилось.

Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:

Половина жителей Алтайского края проживают в сельской местности, поэтому давайте будем ставить более амбициозные планы и цели по повышению их заработной платы. Мы же понимаем: кто-то показывает «белую» заработную плату, кто-то не показывает «серую». Но надо поднапрячься нам всем и что-то изменить. Я считаю, что в Алтайском крае есть все возможности это сделать.

Сколько зарабатывают на селе?

По данным Алтайкрайстата, среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без выплат социального характера) в январе-сентябре 2018 составила 20,8 тысяч рублей.

Министр Чеботаев в ответ на претензию депутатов о том, что этого мало, ответил, что Алтайский край один из немногих регионов страны, где зарплата в сфере АПК превышает 80% от общерегиональной. Правда, тут же оговорился: «По региону у нас тоже не сильно много».

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