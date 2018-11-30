Алтайский министр Чеботаев рассказал о дефиците кадров на селе и «не мотивирующих» зарплатах

Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
Самое страшное, что зарплата перестала быть мотивирующем фактором на селе. Даже на серьезные деньги руководители предприятий не могут найти работников, хотя в селах живут по 2−3 тысячи людей. В сельском хозяйстве стремления людей к труду, мотивации становится все меньше. Мы готовы предоставить большое количество рабочих мест желающим трудиться.
Министр признал, что рост доходов в сельскохозяйственной отрасли начал замедляться. Депутатам этом не особо понравилось.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания:
Половина жителей Алтайского края проживают в сельской местности, поэтому давайте будем ставить более амбициозные планы и цели по повышению их заработной платы. Мы же понимаем: кто-то показывает «белую» заработную плату, кто-то не показывает «серую». Но надо поднапрячься нам всем и что-то изменить. Я считаю, что в Алтайском крае есть все возможности это сделать.
Сколько зарабатывают на селе?
По данным Алтайкрайстата, среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без выплат социального характера) в январе-сентябре 2018 составила 20,8 тысяч рублей.
Министр Чеботаев в ответ на претензию депутатов о том, что этого мало, ответил, что Алтайский край один из немногих регионов страны, где зарплата в сфере АПК превышает 80% от общерегиональной. Правда, тут же оговорился: «По региону у нас тоже не сильно много».