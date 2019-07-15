Краевой минздрав разъяснил возникший дефицит вакцины против бешенства

В Алтайском крае имеется дефицит антирабической вакцины. В региональном министерстве проблему признали и пояснили, такая ситуация сложилась из-за того, что в стране остался всего лишь один производитель этого медикамента.

В редакцию Altapress.ru обратилась читательница из Новоалтайска, которая сообщила, что в медучреждениях края сложился острый дефицит антирабической вакцины — этот медикамент стимулирует в организме выработку иммунитета против вируса бешенства.

Ее маму укусила бродячая собака. Однако поставить прививку от бешенства в больнице оказалось очень сложно. «Вместо шести положенных уколов, поставили только три! А четвертый ставить отказались из-за того, что вакцин мало и они нужны в крайних случаях укусов детей», — рассказала читательница.

В минздраве пояснили, сложная ситуация с поставкой антирабической вакцины складывается не только в Алтайском крае, а в целом по России. Связано это с сокращением объемов производства. В России остался один производитель, второй завод — на реконструкции.

«После проработки вопроса с Минздравом России, Алтайскому краю было выделено 1000 доз. 12 июля 2019 года вакцина поступила в травмпункты края. По случаю, описанному в вашем запросе сообщаем, что с пациенткой свяжутся специалисты поликлиники и определятся с дальнейшей тактикой лечения», — говорится в ответе министерства.