На Алтае из-за обязательной маркировки лекарств может закрыться завод и возникнуть неразбериха в аптеках

С 1 января 2020 года полностью заработает система маркировки лекарств. Это значит, что все производители, оптовики и аптеки смогут продавать только препараты со специальными чипами. В Алтайском крае после этого может закрыться завод по производству лекарств, а в работе некоторых сельских аптек — возникнуть неразбериха.

Краткое содержание

Чего опасаются власти и сельский бизнес?

На коллегии регионального управления налоговой службы в феврале 2019 года о маркировке говорили как о перспективе, за которой нужно следить. «Аптеки — не шубные бутики», — заявил Александр Заболотный, федеральный инспектор в Алтайском крае. Он имел в виду, что впервые опыт маркировки применили на меховых изделиях.

Заболотный пояснил: особое внимание нужно уделить переходу на маркировку сельских аптек, чтобы на местном уровне не возникло проблем с лекарственным обеспечением людей. Ведь в селах есть проблемы и со связью, и с техническими кадрами, да и с деньгами.

По факту ситуация в районах пока разная. О маркировке в той или иной степени знают все, кого нам удалось опросить. Но готовность к процессу и отношение к нему значительно отличаются.

В аптеке. Олег Богданов

Скажем, хозяйка аптеки в райцентре Бурла Валентина Карпенко рассказала, что полностью готова к переходу. Она зарегистрировалась в специальной системе маркировки («Честный знак«). Еще в 2017 году приобрела сканеры, которые в том числе смогут считывать и новый код. Поэтому никаких трудностей она не ждет, а дополнительных инвестиций не планирует.

Однако в Мамонтове в одной из аптек сказали, что переживают из-за перехода сразу по нескольким причинам. Во-первых, в селе есть проблемы с интернетом. Например, данные онлайн-касс, которые должны передаваться в налоговую в режиме реального времени, аптека сейчас сначала оставляет в накопителе, а потом передает с опозданием — это разрешено законом. Будет ли такая возможность при подключении к маркировке, в аптеке не знают.

Во-вторых, здесь утверждают, что придется покупать дополнительные сканеры, те, что используются сейчас, якобы не подойдут. Кроме того, нужно будет установить дополнительное программное обеспечение, которое также стоит денег. Но дело не только в нем — в случае сбоев в селе просто не к кому обратиться, технических специалистов нет.

«Мы и для ремонта онлайн-касс, бывает, вызываем техников из города. Это далеко, долго и дорого», — сказали в аптеке. Однако точную цифру общих дополнительных расходов пока не называют.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

Федеральные эксперты подсчитали, что один аптечный сканер обойдется торговой точке в 10−15 тысяч рублей.

Лидия Жирнова, хозяйка другой аптеки из Мамонтова, сообщила, что пробовала зарегистрироваться в системе, но для этого, оказалось, нужна электронная подпись, ей предстоит ее оформить. В тонкости подключения к системе и оценке будущих вложений она пока не вникала.

Однако жители нескольких райцентров рассказали altapress.ru, что не боятся закрытия аптек или перебоев с препаратами из-за введения маркировки. По их словам, спрос на лекарства велик — люди много болеют и часто из-за дефицита квалифицированной помощи занимаются самолечением. Нередко провизор становится чуть ли не единственным советчиком в подборе лекарств.

Кроме того, именно в райцентры зачастую ездят жители небольших сел, где вообще аптек нет: один человек собирает список препаратов с половины села и едет закупаться. Как сказала одна жительница, «наши больные люди не дадут аптекам шанса разориться».

Губернатор Александр Карлин проинспектировал работу аптек Олег Богданов

Почему в Барнауле может закрыться завод?

Однако куда серьезнее, чем аптек, маркировка коснется производителей — организационно и финансово. Крупные фармкомпании уже потратили миллионы рублей на оснащение. Виктор Дмитриев, глава Ассоциации российских фармпроизводителей, выступая на форуме Pharma CFO 2018, сообщил, что компания «Полисан» потратила 2,5 млн евро. А «Такеда» уже выпустила три пилотные серии «Актовегина» (более 40 тысяч упаковок) с нанесением кода. Она на закупку оборудования для маркировки потратила около 210 млн.

Однако, как рассказал altapress.ru Андрей Комяков, собственник «Барнаульского завода медицинских препаратов», небольшим предприятиям установка оборудования обходится примерно в 7−8 млн рублей на одну линию. По его оценкам, оснащение Барнаульского завода могло бы обойтись примерно в 10−12 млн. Однако пока он это делать не намерен.

Завод Комякова выпускает различные препараты, в том числе из разряда жизненно важных. За последние 10 лет, утверждает предприниматель, Федеральная антимонопольная служба позволила предприятию поднять цены только на 6%. В результате половину препаратов завод перестал выпускать.

Андрей Комяков. Анна Зайкова

«Поэтому никаких мероприятий по переходу на маркировку лекарств мы пока не планируем», — говорит Андрей Комяков.

Он сообщил, что попробует в суде доказать необходимость повышения цены на препараты, особенно учитывая, что у других производителей она выросла. В случае победы он готов установить оборудование. В случае проигрыша — закрыть предприятие. «Зачем вкладывать деньги, если непонятно, как ты их вернешь», — говорит Комяков.

Надо отметить, что он еще год назад в интервью altapress.ru негативно высказался об инициативе введения маркировки лекарств и не исключал закрытия завода.

Андрей Комяков,

генеральный директор «Барнаульского завода медицинских препаратов»:

Вообще, на эту инициативу цензурных слов не хватает. И сейчас у государства достаточно полномочий, чтобы отследить движение каждой упаковки лекарств и выявить подделку. В Европе далеко не во всех странах действует эта система. Это будет проект, аналогичный «Платону», на котором кто-то заработает деньги, так как оператору системы будут платить и заводы, и оптовики, и аптеки. Только на сканерах для касс, которые уполномочена выпускать одна фирма, миллиарды «поднимут». Причем они не пойдут напрямую в казну государства.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы. СС0

Какие страхи развеивает Росздравнадзор?

Внедрение системы маркировки аптекам не потребует дополнительного переоборудования , сообщили altapress.ru в территориальном управлении Росздравнадзора. Для распознавания кодов используются универсальные сканеры , которые есть в каждой аптеке. Современные кассовые аппараты имеют возможность считывания цифровых кодов , и их замена не потребуется. Аптекам просто нужно в плановом режиме менять фискальные накопители в онлайн-кассах.

сообщили altapress.ru в территориальном управлении Росздравнадзора. Для распознавания кодов используются универсальные сканеры которые есть в каждой аптеке. Современные кассовые аппараты имеют возможность считывания цифровых кодов и их замена не потребуется. Аптекам просто нужно в плановом режиме менять фискальные накопители в онлайн-кассах. Если в оптовой компании сканер умеет считывать код , то менять его не придется.

то менять его не придется. Работа в информационной системе «Маркировка» требует соответствующей технической готовности и компетенции персонала , подтвердили в Росздравнадзоре. Но в связи с этим ведомство и оператор маркировки — Центр развития перспективных технологий — проводят обучающие семинары.

В региональном минздраве и краевом управлении Росздравнадзора заявляют, что держат ситуацию на контроле.

В крае созданы три центра компетенции для обучения специалистов медорганизаций и аптек:

в краевой больнице скорой медицинской помощи,

в краевой детской больнице,

на предприятии «Аптеки Алтая».

К информированию местных аптек подключили администрации городов и районов края.

Аптека. Анна Зайкова , altapress.ru.

Что такое маркировка?

Это специальный знак — цифровой код, который каждый производитель или импортер обязан разместить на упаковке препарата. В этом знаке заложена уникальная информация об этом лекарстве: производителе, сроке годности и т. д.

Код сканируется на каждом этапе: производитель/импортер — оптовик — аптека/медорганизация — потребитель. Таким образом будет полностью отслеживаться путь любой упаковки.

Зачем вводят маркировки для лекарств?

Цель введения маркировки — отслеживание всех препаратов, находящихся в обороте на территории России, от производителя до конечного продавца. Это должно гарантировать защиту от фальсификаций лекарств и давать возможность контролировать их качество.

Код исключает появление двойников товара и возможность повторного вброса его на рынок, в том числе с истекшим сроком годности.

Кроме того, маркировка позволит увеличить налоговые сборы — она даст полное представление об обороте лекарств и не позволит их «прятать».

Лекарства в бутылочках. СС0

Какой масштаб?

По данным Росздравнадзора, в России система будет отслеживать свыше 6,5 млрд упаковок ежегодно. Планируется, что она охватит до 1 тысячи производителей, до 2,5 тысячи оптовых продавцов и до 350 тысяч медицинских организаций и аптек, сообщал портал фармацевтической отрасли «Новости GMP».

В Алтайском крае на 25 февраля работали восемь производителей лекарств, 490 фармацевтических организаций, в том числе 20 оптовых, 1,2 тысячи медорганизаций (те, которые имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и продают препараты в розницу), сообщили altapress.ru в Роспотребнадзоре.

На 8 февраля к системе маркировки подключились 319 организаций края, что составляет 20% от тех, кто вообще имеет лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность. Из них 180 — краевые учреждения. Из госучреждений зарегистрировались почти 100%, из коммерческих — меньше 10%.

Лекарства. СС0

Кто занимается?

Весь процесс маркировки товаров (не только лекарств) курирует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он ввел национальную систему маркировки «Честный знак». На ее сайте происходит регистрация всех участников системы.

ЦРПТ принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании инвестора Александра Галицкого, сообщал РБК.

Что от этого потребителю?

Любой покупатель, сможет скачать на телефон приложение, с помощью которого самостоятельно сканировать код и получать всю информацию о купленном препарате. Кроме того, потребитель сможет пожаловаться, если столкнется с каким-то нарушением.

Эксперты неоднократно заявляли, что инвестиции в систему маркировки приведут к росту цен на лекарства. На различных форумах назывались различные темпы — от 3 до 10%.

Губернатор Александр Карлин проинспектировал работу аптек Олег Богданов

Впрочем, глава правительства России Дмитрий Медведев еще в конце 2018 года заявил:

«Не грозит никакой дефицит лекарств, все будет нормально, и повышения цен не предполагается».

Когда вводится маркировка?

Эксперимент по маркировке лекарств ввели в феврале 2017 года. Он носил добровольный характер. На данный момент в нем участвует 13,6 тысячи компаний и организаций.

С 1 октября 2019 года маркировка станет обязательной для лекарств, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний: гемофилии, муковисцидоза, рассеянного склероза и т. д. В Алтайском крае только 23 аптеки продают такие препараты. Они все зарегистрированы в системе, сообщили в Росздравнадзоре.

Обязательной для всех участников рынка маркировка станет 1 января 2020 года. Те, кто не подключится к ней, потеряют право вообще заниматься производством и продажей лекарств.