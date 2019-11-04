Алтайский минздрав придумал, как ещё закрепить медиков из дефицитных профессий

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал приказ, объясняющий, как алтайским медикам будут компенсировать затраты на аренду жилья. Из документа следует, что компенсировать будут не все затраты и не по всем медицинским профессиям. Очевидно, это еще одна попытка решить острейшую проблему нехватки медиков.

Согласно приказу алтайского министра, в населенных пунктах с более чем 50 тыс. жителей компенсируют расходы на аренду жилья в сумме не более 10 тыс. рублей, в более мелких ограничение составляет 7 тыс. рублей.

Чтобы компенсации начали выплачивать, медикам надо будет подтвердить свои расходы. Например, предоставить квитанцию о перечислении денег наймодателю или его расписку в произвольной форме.

При этом в расписке должны быть паспортные данные наймодателя. Для получения медикам компенсаций их наймодателю придется раскрыть эту информацию.

Компенсируют затраты на аренду жилья не всем алтайским медикам, а только тем, кто включен в особый перечень. Такой перечень министр обязался утверждать ежегодно исходя из потребности больниц и прочих медучреждений.

Врач. Медицина. СС0.

Приказ содержит определенные требования к медикам, имеющим право на компенсацию аренды жилья.

Так, получатель компенсации не должен снимать жилье по договору социального найма (или быть членом такой семьи) или быть собственником жилья (а также членом семьиобстенника), расположенного там же, где медучреждение. Работник не должен находятся в декрете и отпуске по уходу за ребенком. Трудиться в больнице он должен не менее чем на одну ставку.

Приказ подписан 31 октября и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. Контролировать исполнение приказа будет сам министр.

Медицина. Здоровье. Врачи. СС0

Ранее Дмитрий Попов рассказал, что в Алтайском крае не хватает 2,5 тысячи медицинских работников.

И в минздраве края предпринимают различные меры для того, чтобы жители региона могли получат медпомощь. Так чуть раньше Дмитрий Попов подписал приказ о продлении работы поликлиник до 20:00. А ещё раньше он сообщил о намерениях вернуть в профессию медиков-пенсионеров и организовать досрочный выход на работу декретниц.

Он подчеркнул, что для пенсионеров надо создать приемлемые условия работы, давая им возможность работа на неполную ставку. Возможность работы неполный день министр предлагал создать и для мам с ребенком.