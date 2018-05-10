Работа

Начальник алтайской ГИБДД может покинуть свой пост

Сегодня, 13:36.
Работа и обучение

Начальник алтайской ГИБДД, полковник полиции Петр Богомолов в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом altapress.ru сообщил источник из транспортной сферы региона. По его сведениям, Богомолов фактически не руководит с апреля 2018 года.

Начальник алтайской ГИБДД Петр Богомолов.
Начальник алтайской ГИБДД Петр Богомолов. Фото : 22.мвд.рф.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю не смогли подтвердить эту информацию, сославшись на отсутствие у них официальных комментариев от руководства полиции. Никаких указов о новых назначениях в структуре алтайской ГИБДД пока нет.

Как сообщает "Банкфакс", 58-летний начальник алтайской ГИБДД на пенсию не собирается и может возглавить управление по вопросам миграции в одном из российских регионов. А должность Богомолова якобы прочат его нынешнему заместителю — полковнику полиции Владиславу Перцеву.

Петр Богомолов более 37 лет прослужил в органах внутренних дел. Служить в Госавтоинспекции начал в 1982 году в должности инспектора ДПС в Бийске. Перед переездом в Барнаул был замом начальника ГИБДД УВД Бийска. Два года Петр Богомолов руководил отделом ГИБДД УВД Барнаула, затем был заместителем начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю.

Нынешнюю должность занимает фактически с марта 2009 года, а официально с 15 февраля 2010 года.

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