Начальник алтайской ГИБДД может покинуть свой пост

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю не смогли подтвердить эту информацию, сославшись на отсутствие у них официальных комментариев от руководства полиции. Никаких указов о новых назначениях в структуре алтайской ГИБДД пока нет.

Как сообщает "Банкфакс", 58-летний начальник алтайской ГИБДД на пенсию не собирается и может возглавить управление по вопросам миграции в одном из российских регионов. А должность Богомолова якобы прочат его нынешнему заместителю — полковнику полиции Владиславу Перцеву.

Петр Богомолов более 37 лет прослужил в органах внутренних дел. Служить в Госавтоинспекции начал в 1982 году в должности инспектора ДПС в Бийске. Перед переездом в Барнаул был замом начальника ГИБДД УВД Бийска. Два года Петр Богомолов руководил отделом ГИБДД УВД Барнаула, затем был заместителем начальника управления ГИБДД ГУВД по Алтайскому краю.

Нынешнюю должность занимает фактически с марта 2009 года, а официально с 15 февраля 2010 года.