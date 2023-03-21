21 марта
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Работа и обучение

Платформа по поиску работы hh.ru начала сотрудничать с алтайской биржей труда

Соглашение о сотрудничестве подписали 20 марта, сообщает пресс-служба онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение о сотрудничестве.
СС0

Взаимодействие госструктуры с платформой позволит обмениваться информационными материалами, проводить совместные карьерные и образовательные мероприятия.

Соглашение подписали начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения, Надежда Капура, и директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

«Сотрудничество с hh.ru создаст условия для совершенствования работы с клиентами с учетом современных трендов. Применение HR-аналитики и коммуникаций повысят эффективность партнерства с работодателями, сократит время на подбор персонала», — рассказала Надежда Капура.

Екатерина Дегтярева отметила, что такое сотрудничество реализует главную миссию платформы: помогает людям найти работу, а работодателям получить подходящих соискателей.

Ранее в Минтруда предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных.

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