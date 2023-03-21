Платформа по поиску работы hh.ru начала сотрудничать с алтайской биржей труда

Взаимодействие госструктуры с платформой позволит обмениваться информационными материалами, проводить совместные карьерные и образовательные мероприятия.
Соглашение подписали начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения, Надежда Капура, и директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.
«Сотрудничество с hh.ru создаст условия для совершенствования работы с клиентами с учетом современных трендов. Применение HR-аналитики и коммуникаций повысят эффективность партнерства с работодателями, сократит время на подбор персонала», — рассказала Надежда Капура.
Екатерина Дегтярева отметила, что такое сотрудничество реализует главную миссию платформы: помогает людям найти работу, а работодателям получить подходящих соискателей.
Ранее в Минтруда предложили увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных.