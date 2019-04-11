Почему и как тысячи специалистов на Алтае должны заново подтверждать квалификацию

С 1 июля 2019 года в России начнут массово внедрять новые правила оценки квалификации сотрудников. Подтверждающие документы, которые были получены раньше, станут недействительными. Рассказываем, как будет работать новая система, зачем она нужна и кого накажут рублем за несоблюдение правил.

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Зачем потребовалась новая система квалификаций

Директор по свежести, велкомер, лоббистка — все эти должности реально существовали в штатном расписании предприятий сферы гостеприимства в регионах Северного Кавказа. Директор по свежести по факту отвечал за качество продуктов в ресторане, велкомер (от англ. Welcome — «добро пожаловать») встречал гостей, а лоббистка убирала лобби-бар.

В списке профессиональных требований к последней указывалось знание русского языка и отсутствие золотых зубов. Об этом рассказал Юрий Ушанов, зампредседателя Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства. 8 апреля он выступил на конференции «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Алтайском крае».

Выдуманные профессии и должности, странные требования к соискателям на российском рынке труда не редкость. Действующая в стране система квалификаций сильно устарела. Она базируется еще на опыте СССР, когда единственным работодателем было государство, говорит Александр Лейбович, гендиректор Национального агентства развития квалификаций.

Лекция. Обучение. СС0

С тех пор появилось много новых профессий. Работодатели не понимают, как оценивать своих сотрудников и соискателей, описывать должностные обязанности работников в корпоративных документах.

У образовательных учреждений нет точного представления о том, чему учить будущих специалистов. А люди, прошедшие обучение, не в состоянии оценить свою востребованность и стоимость на рынке труда.

Появилось множество курсов, которые выдают дипломы, но они не говорят ничего о реальной подготовке специалиста. В адрес вузов часто звучит критика, что их образование «отстало от жизни».

Реформа стартовала в 2013 году. К процессу привлекли работодателей и профсоюзы. За шесть лет была создана новая Национальная система квалификаций. Ее успели опробовать на нескольких отраслях в отдельных регионах. Алтайский край оказался в числе пилотных. В 2019 году планируется внедрение по всей стране.

Врач. Пациент. СС0

Суть новой системы квалификаций

Существуют профессии, в которых подтверждение уровня квалификации специалистов обязательно по закону. К ним относятся врачи, учителя, финансисты, специалисты сферы ЖКХ, те, кто работает с опасными объектами, на опасных производствах и другие.

С 1 июля 2019 года часть работников этих специальностей, которая занята в коммерческом секторе, сможет подтверждать свой профессионализм только через процедуру независимой оценки квалификации.

Предприятия с госучастием более 50% должны перейти на новую систему с 1 января 2020 года. Тех, кто не успеет, сможет штрафовать инспекция по труду после проведения проверок.

Управляющая компания «Уют и согласие». Анна Зайкова

Все остальные работодатели могут использовать систему квалификаций на добровольных началах. По словам разработчиков, она станет универсальным инструментом, который поможет управлять развитием персонала. Ожидается, что участники процесса (бизнес, сотрудники, учреждения образования) начнут говорить на одном языке. Она не коснется только госслужащих.

Более 50% работодателей Алтайского края занимают активную позицию по внедрению новшества, отметил Михаил Сейдуров, руководитель Регионального методического центра развития квалификации при АлтГТУ. От промышленников в процессе формирования системы участвует Сергей Куркин, заместитель исполнительного директора отраслевого союза.

Основа для работы новой системы квалификаций

Документ, на который будут ориентироваться при оценке квалификации специалистов, — это профессиональный стандарт. За прошедшие шесть лет с начала реформы более 1,6 тыс. профессий описали в едином формате. Посмотреть профстандарты можно на сайте Минтруда РФ.

Работа. Промышленность. СС0

Их разрабатывали работодатели, образовательные учреждения, отраслевые объединения и другие структуры. Там перечислены знания, умения и навыки, которыми должен обладать тот или иной специалист. Каждой компетенции присвоен определенный уровень квалификации.

Всего таких уровней девять: первый соответствует низкоквалифицированному стандартизированному труду, а девятый предполагает способность специалиста работать на государственном и международном уровне.

Квалификации создают своеобразную лестницу карьерного развития — каждый специалист будет понимать, какие навыки ему нужно приобрести, чтобы повысить свой профессионализм. Кроме этого все уровни квалификации предполагают способы их достижения: инструктаж, образование — основное или дополнительное, практический опыт.

Кто будет проводить оценку специалистов

Независимую оценку квалификации будут проводить специальные структуры — Центры оценки квалификации (ЦОК). В Алтайском крае их создано семь — в сфере строительства, ЖКХ, сварки, вертикального транспорта (лифтов), финансов и другие.

Процедура будет платной. Предполагается, что если специалиста на оценку отправляет работодатель, то он ее и оплачивает (в законе предусмотрен вычет из НДФЛ). Когда сотрудник сдает экзамен по своей инициативе, то платит сам. Уточнить стоимость услуги в Алтайском крае на момент подготовки материала не удалось.

Бизнес. Компьютер. Работа. СС0

На сайте ЦОКа в Новосибирске расценки зависят от уровня квалификации — чем она выше, тем дороже. Чтобы подтвердить первый уровень, нужно заплатить 10 тыс. рублей, а седьмой — 18,6 тыс. рублей. Для людей предпенсионного возраста процедура будет «практически бесплатной», сказала Инесса Долженго, замминистра образования и науки Алтайского края.

По словам Надежды Капуры, начальника управления по труду и занятости Алтайского края, в регионе независимую оценку квалификации прошли 360 человек.

Стык системы квалификаций и образования

Чтобы образование соответствовало новым профессиональным стандартам вводится профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. За нее отвечает автономная некоммерческая организация «Агентство оценки и развития профессионального образования».

Из 57 училищ и колледжей в Алтайском крае 24 обучают по новым образовательным стандартам, которые соответствуют введенным профстандартам, рассказала Инесса Долженко. По ее словам, это одна из причин увеличения интереса выпускников школ к среднему профессиональному образованию, который наблюдается в последние пять лет.

Бизнес. Работа. Предприниматель. СС0

Центры оценки квалификации в Алтайском крае для проведения экзаменов чаще всего используют базу учреждений образования, отметила она. В регионе планируется вести переподготовку людей предпенсионного возраста по проекту «Старшее поколение» в соответствии с Национальной системой квалификаций.

В прохождении профессионально-общественной аккредитации образовательных программ Алтайский край «сильно отстает», сказала Долженко. Это связано с финансовыми трудностями. Средства на эту процедуру в краевом бюджете не предусмотрены. Учреждения образования тратят на нее внебюджетные ресурсы.

Пионеры в области освоения новой системы квалификаций

Есть три отрасли, которые в числе первых начали внедрять профстандарты и Национальую систему квалификаций в свою деятельность — лифтовая, финансовая и сварочная.

Одной из причин быстрого реформирования первой послужил несчастный случай, который произошел в 2016 году. В элитном жилом комплексе «Алые паруса» (Москва) из-за резкой остановки у лифта отвалилось дно, погибла молодая женщина — дочь известного диктора Евгения Кочергина.

Потом выяснилось, что человек, обслуживающий лифт, не проходил обучение по работе с этой моделью. А жалобы от жильцов дома на функционирование лифта были еще с 2012 года. Всего по России в 2017 году в лифтах было убито или покалечено 70 человек.

Российский лифт. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Сейчас в лифтовой отрасли разработаны почти все профстандарты, описано больше 100 компетенций. По стране работает 54 ЦОКа, оборудовано 100 мест для проведения профессионального экзамена. Порядка 17 тыс. человек прошли независимую оценку квалификации, не справился каждый 16-й.

«Это люди, которые отработали в отрасли десятилетия, управляют опасным объектом. Серьезный повод задуматься», — констатировал Сергей Прокофьев, зампредседателя СПК в лифтовой отрасли.

Сейчас для юрлиц, которые нанимают на работу лифтера без подтвержденной квалификации, предусмотрен штраф 300−350 тыс. рублей.

Независимая оценка квалификации в цифрах

352 центра оценки квалификации работает в 69 регионах России.

оценки квалификации работает в 69 регионах России. 500 площадок подготовлено для прохождения профессионального экзамена.

подготовлено для прохождения профессионального экзамена. 10% соискателей не проходят независимую оценку квалификации и получают рекомендации по обучению.

не проходят независимую оценку квалификации и получают рекомендации по обучению. 25 тыс. человек по всей стране прошли экзамены и получили свидетельства.

Источник: Национальное агентство развития квалификаций.