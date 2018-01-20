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Правительство выделило 14,5 млрд рублей на зарплаты российским бюджетникам

Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетных учреждений. Документ опубликован на сайте кабмина.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата. Фото : СС0.

По мнению правительства, это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства выдерживать заданные параметры по зарплатам бюджетников. Сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Учителям, преподавателям вузов и ученым также будут платить до 200% от средней зарплаты.

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 163 рублей. Это равнозначно величине прожиточного минимума во втором квартале 2017 года.

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