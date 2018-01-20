Правительство выделило 14,5 млрд рублей на зарплаты российским бюджетникам

По мнению правительства, это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

Ранее Владимир Путин потребовал от правительства выдерживать заданные параметры по зарплатам бюджетников. Сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Учителям, преподавателям вузов и ученым также будут платить до 200% от средней зарплаты.

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 163 рублей. Это равнозначно величине прожиточного минимума во втором квартале 2017 года.