Минимальная зарплата в России перевалит за 11 тысячи рублей

Соответствующий законопроект Минтруд опубликовал на своем сайте 13 января. Предполагается, что ежегодно МРОТ будут устанавливать на уровне величины прожиточного минимума, который был актуален во втором квартале предшествующего года.

10 января президент России Владимир Путин заявил, что нужно индексировать МРОТ (минимальная зарплата до вычета НДФЛ). Этот показатель не должен опускаться ниже прожиточного минимума (стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни, плюс ежемесячные сборы и платежи).

Факт

С начала этого года МРОТ составляет 85% от величины прожиточного минимума за аналогичный период.