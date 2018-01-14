Минимальная зарплата в России перевалит за 11 тысячи рублей

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 11 163 рублей. Это равнозначно величине прожиточного минимума во втором квартале 2017 года, пишет "Российская газета".
Соответствующий законопроект Минтруд опубликовал на своем сайте 13 января. Предполагается, что ежегодно МРОТ будут устанавливать на уровне величины прожиточного минимума, который был актуален во втором квартале предшествующего года.
10 января президент России Владимир Путин заявил, что нужно индексировать МРОТ (минимальная зарплата до вычета НДФЛ). Этот показатель не должен опускаться ниже прожиточного минимума (стоимость минимального набора продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни, плюс ежемесячные сборы и платежи).
Факт
С начала этого года МРОТ составляет 85% от величины прожиточного минимума за аналогичный период.
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